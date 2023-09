GT Masters: Líder do campeonato também é desclassificado

Os líderes do campeonato também foram desqualificados da primeira corrida do ADAC GT Masters no Red Bull Ring. O Mercedes-AMG GT3 de Salman Owega e Elias Seppänen não cumpriu o peso mínimo.

Após a desqualificação do Lamborghini da Grasser Racing, o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport poderia ter desfrutado da vitória na primeira corrida do ADAC GT Masters no Red Bull Ring. Mas as coisas correram de forma diferente na Estíria, uma vez que o carro dos líderes do campeonato, Salman Owega e Elias Seppänen, também foi retirado da classificação.

O Mercedes-AMG GT3 com o número de partida #48 ficou aquém do peso mínimo prescrito para o carro de Owega/Seppänen em três quilogramas. Em vez de um peso de 1.354 quilogramas, o veículo pesou apenas 1.351 quilogramas.

Para excluir desvios, a medição foi repetida três vezes, todas com o mesmo resultado.