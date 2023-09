FK Performance célèbre sa 1ère victoire après des disqualifications

Tristesse chez Grasser Racing Team et Landgraf Motorsport, joie chez FK Performance Motorsport. Après les exclusions de ses concurrents, l'équipe BMW fête sa première victoire dans l'ADAC GT Masters.

FK Performance Motorsport fête sa première victoire dans l'ADAC GT Masters. Après le retrait de la Lamborghini Grasser Racing victorieuse et de la Mercedes Landgraf Motorsport qui occupait la deuxième place, l'équipe BMW de Brême a hérité de la victoire de la course en Styrie. Pour l'équipe, il s'agit de la première victoire dans l'ADAC GT Masters.

Maxime Oosten et le champion DTM 2012 Bruno Spengler sont partis de la dernière place sur la grille de départ pour se hisser à la troisième place de la course d'une heure. Dans une fin de course spectaculaire, le Canadien Spengler a défendu sa place avec seulement moins de 0,150 seconde d'avance.

La deuxième place est donc occupée par la BMW Schubert Motorsport d'Eduardo Coseteng et Ben Green.

Jannes Fittje et Nico Menzel complètent le top 3 avec la Porsche Huber Motorsport.

Résultat (top 7) :

1. Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

2. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

4. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

6. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3