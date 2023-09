FK Performance festeggia la 1° vittoria dopo le squalifiche

Tristezza per il Grasser Racing Team e Landgraf Motorsport, gioia per FK Performance Motorsport. Dopo le esclusioni dalla competizione, il team BMW festeggia la sua prima vittoria nell'ADAC GT Masters.

FK Performance Motorsport festeggia la sua prima vittoria nell'ADAC GT Masters. Dopo che sia la Lamborghini del Grasser Racing che la Mercedes del Landgraf Motorsport, seconda classificata, sono state eliminate dalla classifica, il team BMW di Brema ha ereditato la vittoria della gara in Stiria. Si tratta della prima vittoria nell'ADAC GT Masters per il team.

Maxime Oosten e il campione DTM 2012 Bruno Spengler hanno guidato dall'ultimo posto in griglia al terzo nella gara di un'ora. In un finale spettacolare, il canadese Spengler ha difeso la posizione per soli 0,150 secondi.

Il secondo posto va quindi alla BMW di Schubert Motorsport di Eduardo Coseteng e Ben Green.

Jannes Fittje e Nico Menzel completano le prime 3 posizioni con la Porsche di Huber Motorsport.

Risultato (Top 7):

1° Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

2° Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3° Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

4° Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5° Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

6° Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7 Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3