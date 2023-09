Vieux mais doré : Christian Engelhart en pole position

Christian Engelhart a décroché la pole position pour la deuxième manche de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring. Le vétéran a pris la meilleure place sur la grille de départ en Styrie au volant d'une Porsche plus ancienne.

L'équipe Joos by RACEmotion a déterminé la deuxième séance de qualification de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring. Christian Engelhart a pris la meilleure place sur la grille de départ de la deuxième course au volant de la Porsche la plus ancienne de l'équipe. Engelhart a fait le tour du circuit en 1:28.432 minutes.

La deuxième place revient à Sven Müller dans la Porsche actuelle de l'équipe. Il lui a manqué 0,381 seconde sur son coéquipier.

Marco Mapelli complète le top 3 au volant de la Lamborghini du Grasser Racing Team.

Résultat (top 10) :

1. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2. Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

3. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

8. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

9. Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

10. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3