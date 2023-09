Oldie but Goldie: Christian Engelhart in pole position



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

ADAC

Christian Engelhart ha conquistato la pole position per il secondo appuntamento dell'ADAC GT Masters al Red Bull Ring. Il veterano ha guidato una vecchia Porsche per ottenere la migliore posizione in griglia in Stiria.

