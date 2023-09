L'équipe Joos fête une double victoire à Spielberg

Double victoire pour l'équipe Joos by RACEmotion sur le Red Bull Ring. Le propriétaire de l'équipe Michael Joos et le routinier Porsche Christian Engelhart ont remporté la deuxième manche de l'ADAC GT Masters au volant de leur ancienne Porsche.

De la pole position à la victoire : Michael Joos et Christian Engelhart ont remporté la deuxième manche de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring au volant de la Porsche 911 GT3 R de l'équipe Joos by RACEmotion. Au volant de leur ancienne GT3 Porsche, le duo a laissé la concurrence derrière lui.

Finn Gehrsitz et Sven Müller ont pris la deuxième position dans la Porsche Joos plus récente. 1,802 seconde séparait les deux voitures à la fin de la course.

Petru Umbrarescu et Philip Ellis complètent le podium avec la Mercedes-AMG GT3 de Haupt Racing.

Avant la course, la pluie a commencé à tomber sur le circuit de Spielberg. Les participants ont pris le départ de la course en pneus pluie. En raison des conditions météorologiques, deux tours d'introduction ont été effectués.

Autre drame avant le départ de la course : sur le chemin de la grille, une roue de Ralf Aron s'est détachée et a roulé à travers la grille. Mais après une réparation rapide de l'équipe Haupt Racing, l'Estonien a pu prendre le départ de la course.

Lors du premier tour, le vainqueur de la veille, Bruno Spengler, s'est rendu au stand. Le Canadien a de nouveau fait monter des slicks. La pluie s'étant intensifiée peu de temps après, Spengler a eu recours à la naphtaline et n'a eu aucune chance, se dirigeant à nouveau vers le box peu de temps après.

Dans la lutte pour la dernière place sur le podium, le dernier tour a été le théâtre d'un choc. Le leader du championnat, Salman Owega, a renversé Alain Valente, qui a été relégué à la septième place. Owega a écopé d'une pénalité de 15 secondes, ce qui l'a fait reculer à la sixième place.

Résultat (top 10) :

1. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2. Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

3. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

5. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

6. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

7. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10e Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3