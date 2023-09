Equipa Joos celebra dupla vitória em Spielberg

Dupla vitória para a Team Joos by RACEmotion no Red Bull Ring. O proprietário da equipa, Michael Joos, e o veterano da Porsche, Christian Engelhart, venceram a segunda ronda do ADAC GT Masters com o Porsche mais antigo.

Da pole position à vitória: Michael Joos e Christian Engelhart vencem a segunda ronda do ADAC GT Masters no Red Bull Ring com o Porsche 911 GT3 R da Team Joos by RACEmotion. A dupla deixou a concorrência para trás no Porsche GT3 mais antigo.

Finn Gehrsitz e Sven Müller ficaram com a segunda posição no mais recente Porsche da Joos. 1,802 segundos separavam os dois carros no final da corrida.

Petru Umbrarescu e Philip Ellis completaram as posições do pódio no Mercedes-AMG GT3 da Haupt Racing.

A chuva começou a cair no circuito de Spielberg antes da corrida. Os concorrentes iniciaram a corrida com pneus de chuva. Devido às condições generalizadas, foram efectuadas duas voltas de aquecimento.

Mais um drama antes do início da corrida: a roda de Ralf Aron soltou-se no caminho para a grelha, que depois rolou pela grelha. Mas após uma rápida reparação pela Haupt Racing Team, o estónio pôde iniciar a corrida.

Na volta de abertura, o vencedor do dia anterior, Bruno Spengler, dirigiu-se para as boxes. O canadiano voltou a colocar slicks. Com a chuva a aumentar pouco depois, Spengler não teve qualquer hipótese e voltou a ir para as boxes pouco depois.

Na luta pelo último lugar do pódio, houve um acidente na última volta. O líder do campeonato, Salman Owega, fez um pião em Alain Valente, que caiu para sétimo. Owega recebeu uma penalização de 15 segundos e caiu para sexto.

Resultado (Top 10):

1º Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2º Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

3º Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

5º Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

6º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

7º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10º Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3