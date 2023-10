Con i team: ADAC lavora sul futuro del GT Masters

Una cosa è chiara: l'ADAC GT Masters continuerà a esistere anche nel 2024! Il capo dell'ADAC Motorsport Thomas Voss lo ha ribadito più volte nelle ultime settimane e mesi. Sebbene quest'anno la serie sia in difficoltà per le dimensioni della griglia di partenza, la tradizionale serie GT3 dell'ADAC ha entusiasmato i fan con gare emozionanti e sport motoristici spettacolari.

Nelle ultime settimane si è ripetuto che gli attuali team dell'ADAC GT Masters stanno lavorando per ampliare il programma, altri team del DTM stanno valutando la possibilità di avviare un programma junior nell'ADAC GT Masters e anche i team internazionali sono interessati a entrare nella serie.

Al Red Bull Ring si è tenuto un incontro con i team manager delle scuderie del DTM e dell'ADAC GT Masters, durante il quale l'ADAC ha fornito una prospettiva sul 2024 e ha parlato di vari piani.

"Era importante per noi coinvolgere i team sulla direzione futura dell'ADAC GT Masters e ascoltare le loro opinioni prima di prendere decisioni in merito", ha dichiarato a SPEEDWEEK un portavoce dell'ADAC.

Una questione che si pone al Red Bull Ring è la pianificazione del calendario per il 2024: l'ADAC GT Masters tornerà a gareggiare in gran parte come parte del DTM l'anno prossimo. Tuttavia, ci si chiede se uno o due weekend di gara si terranno in occasione di altri eventi ad alta affluenza.

Un altro punto riguarda i possibili piani per i programmi dei piloti. Un'idea è che in futuro i piloti della categoria Platino non saranno più ammessi. Tuttavia, questa idea non è accolta con favore da tutti i team, poiché alcune squadre hanno piloti di fabbrica nella categoria platino che gareggiano insieme a giovani piloti.