Com as equipas: a ADAC trabalha no futuro do GT Masters

Juntamente com as equipas de corrida, a ADAC está a trabalhar no futuro do ADAC GT Masters. No Red Bull Ring, houve uma reunião com os chefes de equipa do ADAC GT Masters e do DTM.

Uma coisa é certa: o ADAC GT Masters vai continuar a existir em 2024! O chefe de desportos motorizados da ADAC, Thomas Voss, deixou isto bem claro nas últimas semanas e meses. Embora a série de corridas esteja a lutar com o tamanho da grelha este ano, a tradicional série GT3 da ADAC entusiasmou os fãs com corridas emocionantes e um desporto motorizado espetacular.

E, nas últimas semanas, tem havido vozes repetidas de que as actuais equipas do ADAC GT Masters estão a trabalhar para uma expansão do programa, outras equipas do DTM estão a considerar iniciar um programa júnior no ADAC GT Masters e equipas internacionais também estão interessadas em juntar-se à série de corridas.

No Red Bull Ring, houve uma reunião com os chefes de equipa das equipas de corrida do DTM e do ADAC GT Masters, onde o ADAC apresentou uma perspetiva para 2024 e falou sobre vários planos.

"Era importante para nós envolver as equipas sobre a futura direção do ADAC GT Masters e ouvir as suas opiniões antes de tomarmos decisões sobre isso", disse um porta-voz da ADAC à SPEEDWEEK.

Uma questão que se coloca no Red Bull Ring é o planeamento do calendário para 2024. O ADAC GT Masters voltará a competir, em grande parte, como parte do DTM no próximo ano. No entanto, a questão é se um ou dois fins-de-semana de corrida serão realizados noutros eventos com grande afluência de público.

Outro ponto foi o possível planeamento dos horários dos pilotos. Uma ideia é que os pilotos da categoria platina deixem de ser autorizados no futuro. No entanto, esta ideia não é bem acolhida por todas as equipas, uma vez que algumas delas têm pilotos de fábrica na categoria de platina a competir juntamente com jovens pilotos.