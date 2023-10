Bruno Spengler parle de son retour dans l'ADAC GT Masters

Sur le Red Bull Ring, Bruno Spengler a fêté son retour dans l'ADAC GT Masters et a directement remporté sa première victoire au volant de la BMW M4 GT3 de FK Performance Motorsport. Retour sur le week-end.

Lors de sa deuxième apparition dans la traditionnelle série GT de l'ADAC, Bruno Spengler se souvenait encore très bien de sa première : "C'était en octobre 2015 sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg. À l'époque, j'étais assis avec Dominik Baumann dans la BMW Z4 GT3 pour Schubert Motorsport". Pour ses débuts, il a décroché la troisième place et donc un podium.

Sur le circuit actuel de Formule 1 de Spielberg, l'icône canadienne du DTM, qui a remporté le titre de la série en 2012, est allée encore plus loin avec son coéquipier Oosten. Le duo BMW a offert à FK Performance Motorsport sa première victoire dans l'ADAC GT Masters, après la disqualification samedi soir de la Grasser Lamborghini victorieuse et de la Mercedes Landgraf Motorsport.

"C'est la première fois que l'équipe participe à la série cette saison. Ils font un travail formidable et s'investissent avec beaucoup de passion", a déclaré le pilote d'usine BMW en rendant hommage à l'engagement de l'écurie de Brême.

Pour réussir dans l'ADAC GT Masters, il faut toujours être deux. Pour Spengler, l'arrêt obligatoire au stand avec changement de pilote entre la 25e et la 35e minute de course est lié à de nombreux avantages.

"Dans l'ADAC GT Masters, les deux pilotes profitent de la même manière l'un de l'autre. Bien sûr, je fais profiter l'équipe et Maxime de toute mon expérience. Mais j'ai aussi quelque chose à apprendre de lui. Chacun de nous, pilotes de course, développe une approche différente. C'est intéressant pour tout le monde", a expliqué le vainqueur de la course du Red Bull Ring.

Spengler a reconnu un grand potentiel à son coéquipier de 19 ans, Oosten : "Maxime est un garçon formidable et il a beaucoup de talent. J'ai apprécié de rouler avec lui au Red Bull Ring".

De plus, Bruno Spengler avait encore une tâche spéciale à accomplir lors de l'événement en Styrie. Lors du Track Safari du vendredi après-midi, il a expliqué le Red Bull Ring aux fans dans un autocar, tandis que les bolides DTM faisaient des tours autour de lui.

La grande finale de la saison de l'ADAC GT Masters aura lieu du 20 au 22 octobre sur la plateforme DTM à forte audience. Sport1, partenaire TV, retransmettra en direct et en intégralité toutes les décisions prises sur le circuit d'Hockenheim-Baden-Württemberg à la télévision gratuite. En outre, les courses seront également diffusées gratuitement en livestream sur YouTube.