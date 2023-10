Bruno Spengler racconta il suo ritorno nell'ADAC GT Masters

Alla sua seconda apparizione nella tradizionale serie GT dell'ADAC, Bruno Spengler ricorda ancora molto bene il suo debutto: "È stato nell'ottobre 2015 all'Hockenheimring Baden-Württemberg. All'epoca, ero seduto sulla BMW Z4 GT3 per Schubert Motorsport insieme a Dominik Baumann". Al suo debutto, si è classificato al terzo posto, il che significava un podio.

Sull'attuale circuito di Formula 1 di Spielberg, l'icona del DTM canadese, che ha vinto il titolo della serie nel 2012, è andato ancora oltre insieme al compagno di squadra Oosten. Il duo BMW ha regalato a FK Performance Motorsport la prima vittoria nell'ADAC GT Masters, dopo che sabato sera la Lamborghini di Grasser e la Mercedes di Landgraf Motorsport erano state squalificate.

"Questa è la prima volta che il team gareggia nella serie in questa stagione. Stanno facendo un ottimo lavoro e sono molto appassionati di ciò che fanno", ha detto il pilota della BMW works lodando gli sforzi della squadra di Brema.

Nell'ADAC GT Masters bisogna sempre essere in due per avere successo. Per Spengler, il pit stop obbligatorio con cambio pilota tra il 25° e il 35° minuto di gara comporta molti vantaggi.

"Nell'ADAC GT Masters, entrambi i piloti traggono uguale vantaggio l'uno dall'altro. Naturalmente, io trasmetto tutta la mia esperienza al team e a Maxime. Ma posso anche imparare qualcosa da lui. Ognuno di noi piloti sviluppa un approccio diverso. Questo è interessante per tutti i partecipanti", ha spiegato il vincitore della gara al Red Bull Ring.

Spengler ha confermato il grande potenziale del suo compagno di squadra diciannovenne Oosten: "Maxime è un ragazzo fantastico e ha molto talento. Mi sono divertito a correre con lui al Red Bull Ring".

Inoltre, Bruno Spengler ha avuto un altro compito speciale all'evento in Stiria. Durante il Track Safari di venerdì pomeriggio, ha spiegato il Red Bull Ring ai fan in un pullman, mentre le auto del DTM facevano i loro giri intorno a lui.

Il grande finale di stagione dell'ADAC GT Masters si svolgerà dal 20 al 22 ottobre sulla piattaforma DTM ad alta portata. Il partner televisivo Sport1 trasmetterà tutte le decisioni dall'Hockenheimring Baden-Württemberg in diretta in chiaro. Inoltre, le gare saranno mostrate anche in livestream gratuito su YouTube.