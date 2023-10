Bruno Spengler no seu regresso ao ADAC GT Masters

Bruno Spengler celebrou o seu regresso ao ADAC GT Masters no Red Bull Ring e obteve a sua primeira vitória com o BMW M4 GT3 da FK Performance Motorsport. Uma análise do fim de semana.

Na sua segunda participação na tradicional série GT da ADAC, Bruno Spengler ainda se lembrava muito bem da sua estreia: "Foi em outubro de 2015, no Hockenheimring Baden-Württemberg. Nessa altura, eu estava no BMW Z4 GT3 da Schubert Motorsport, juntamente com Dominik Baumann". Na sua estreia, terminou em terceiro lugar, o que significou um lugar no pódio.

No atual circuito de Fórmula 1 em Spielberg, o ícone do DTM do Canadá, que ganhou o título na série de corridas em 2012, foi ainda mais longe, juntamente com o companheiro de equipa Oosten. A dupla da BMW deu à FK Performance Motorsport a sua primeira vitória no ADAC GT Masters, depois de o Lamborghini da Grasser e o Mercedes da Landgraf Motorsport terem sido desclassificados no sábado à noite.

"Esta é a primeira vez que a equipa corre na série esta época. Estão a fazer um excelente trabalho e são muito apaixonados pelo que fazem", disse o piloto da BMW, elogiando os esforços da equipa baseada em Bremen.

São sempre precisos dois para ter sucesso no ADAC GT Masters. Para Spengler, a paragem obrigatória nas boxes com mudança de piloto entre o 25º e o 35º minuto da corrida tem muitas vantagens.

"No ADAC GT Masters, ambos os pilotos beneficiam igualmente um do outro. Claro que transmito toda a minha experiência à equipa, bem como ao Maxime. Mas também posso aprender algo com ele. Cada um de nós, pilotos de corrida, desenvolve uma abordagem diferente. Isso é interessante para todos os envolvidos", explicou o vencedor da corrida no Red Bull Ring.

Spengler atribuiu um grande potencial ao seu colega de equipa de 19 anos, Oosten: "O Maxime é um excelente rapaz e tem muito talento. Gostei de correr com ele no Red Bull Ring".

Para além disso, Bruno Spengler teve outra tarefa especial no evento na Estíria. Durante o Track Safari, na sexta-feira à tarde, explicou o Red Bull Ring aos fãs num autocarro, enquanto os carros do DTM davam as suas voltas à sua volta.

O grande final de época do ADAC GT Masters terá lugar de 20 a 22 de outubro na plataforma de grande alcance do DTM. O parceiro televisivo Sport1 irá transmitir todas as decisões do Hockenheimring Baden-Württemberg em direto e na íntegra na televisão de acesso livre. Além disso, as corridas também serão exibidas num livestream gratuito no YouTube.