Arnold NextG en el final de temporada del ADAC GT Masters

Los sistemas "by-wire" a prueba de fallos están revolucionando la industria automovilística. Con su tecnología drive-by-wire multirredundante, el joven empresario Kevin Arnold está allanando el camino para la conducción autónoma segura del futuro. En el automovilismo, Arnold NextG GmbH encuentra el entorno ideal para desarrollar y probar datos y tecnología en el menor tiempo posible. Las rondas finales de la temporada del GTC Race y del ADAC GT Masters servirán de marco para el primer despliegue. Una de las cabinas permanecerá en manos de la familia.

Kevin Arnold, CEO de Arnold NextG, ha estado fuera del automovilismo activo desde 2018. Sin embargo, como empresario, este ingeniero mecatrónico de formación y antiguo campeón del GT60 powered by Pirelli actual sigue centrado en la velocidad. Sin embargo, ya no se centra en los trofeos y los mejores tiempos, sino nada menos que en la revolución de la industria automovilística. Con la tecnología drive-by-wire multiredundante NX NextMotion, que no requiere ninguna conexión mecánica entre el volante y la carretera, Kevin Arnold y su empresa Arnold NextG no sólo están reinventando el volante, sino que también están sentando las bases para la conducción autónoma segura del futuro.

El automovilismo como acelerador del desarrollo funciona igual de bien para las grandes empresas establecidas que para las ambiciosas lanchas rápidas tecnológicas como Arnold NextG. "El automovilismo, como banco de pruebas de la industria, es el entorno de desarrollo ideal para confirmar el rendimiento y la fiabilidad de nuestra tecnología en las condiciones más duras. Los datos que ya estamos recopilando hoy constituyen el requisito previo básico para la próxima generación de nuestra tecnología by-wire centrada en la conducción autónoma de nivel 4/5", subraya Kevin Arnold, CEO de Arnold NextG, en relación con el papel del automovilismo. "No sólo estamos sentando las bases de la movilidad segura del futuro, sino que ya estamos definiendo los requisitos de la tecnología del mañana".

En el centro del trabajo de desarrollo se encuentran los datos del valor de fricción entre la superficie de la carretera y la rueda, que el sistema electrónico de dirección y frenado de Arnold NextG determina permanentemente y puede poner a disposición de los proveedores de sistemas de conducción autónoma y fabricantes de sensores (cámara, radar, LiDAR) a través de interfaces flexibles. En combinación con los algoritmos correspondientes, en el futuro los sistemas de asistencia y conducción podrán calcular de forma fiable la dinámica de conducción de casi cualquier vehículo a cualquier velocidad. Estos datos son cruciales para poder realizar aplicaciones de movilidad autónoma seguras y, por tanto, representan una auténtica revolución en toda la industria del automóvil y la movilidad. Los datos y valores obtenidos en los deportes de motor se incorporan directamente al desarrollo de NXNextMotion; las ideas y mejoras que se derivan de ellos pueden probarse inmediatamente en las condiciones más duras.

Las rondas finales del GTC Race (13-15.10.2023) y del ADAC GT Masters (20-22.10.2023) servirán de marco para los dos primeros eventos de competición. En la última prueba de la temporada de la Carrera GTC en Nürburgring, el Mercedes-AMG GT3 inscrito por Arnold NextG será pilotado por W&S Racing, mientras que en la prueba del ADAC GT Masters en el Hockenheimring habrá dos Mercedes-AMG GT3 en la parrilla, pilotados por Schnitzelalm-Racing. Tanto en Nürburgring como en Hockenheim, uno de los cockpits está firmemente en manos de la familia. Luca Arnold, hermano menor de Kevin Arnold y segunda fuerza motriz de Arnold NextG, participará en ambos eventos y seguirá ejerciendo una influencia directa en el desarrollo de la tecnología Arnold NextG como piloto de desarrollo.

En la final del ADAC GT Masters en Hockenheim, Luca Arnold compartirá volante con el veterano de GT3 y antiguo piloto de fábrica de Audi Christer Joens. Marcel Marchewicz y Moritz Wiskirchen pilotarán el segundo Mercedes-AMG GT3 de Schnitzelalm Racing.