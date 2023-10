Arnold NextG à la finale de la saison de l'ADAC GT Masters

Les systèmes by-wire à sécurité intégrée révolutionnent l'industrie automobile. Avec sa technologie drive-by-wire à redondance multiple, le jeune entrepreneur Kevin Arnold ouvre la voie à la conduite autonome sécurisée du futur. Arnold NextG GmbH trouve dans le sport automobile l'environnement idéal pour développer et tester les données et la technologie en un temps record. Les courses finales de la saison GTC Race et ADAC GT Masters constituent le cadre de la première utilisation. L'un des cockpits reste dans les mains de la famille.

Kevin Arnold, CEO d'Arnold NextG, en a fini avec le sport automobile actif depuis 2018. En tant qu'entrepreneur, ce mécatronicien de formation et ancien champion de l'actuel GT60 powered by Pirelli se préoccupe toutefois toujours de vitesse. Mais ce ne sont plus les coupes et les meilleurs temps qui sont au centre de ses préoccupations, mais rien de moins que la révolution de l'industrie automobile. Avec la technologie multi-redondante Drive-by-Wire NX NextMotion, qui ne nécessite aucune liaison mécanique entre le volant et la chaussée, Kevin Arnold et son entreprise Arnold NextG ne réinventent pas seulement la roue (directrice), mais posent également les bases de la conduite autonome sûre de l'avenir.

Le sport automobile en tant qu'accélérateur de développement - cela fonctionne aussi bien pour les grands groupes établis que pour les vedettes technologiques ambitieuses comme Arnold NextG. "Le sport automobile, en tant qu'établi de l'industrie, est pour nous l'environnement de développement idéal pour confirmer la performance et la fiabilité de notre technologie dans les conditions les plus difficiles. Les données que nous agrégeons dès aujourd'hui constituent la condition de base pour la prochaine génération de notre technologie by-wire, axée sur la conduite autonome de niveau 4/5", souligne Kevin Arnold, CEO d'Arnold NextG, en évoquant le rôle du sport automobile. "Nous posons ainsi non seulement la première pierre de la mobilité sûre de l'avenir - mais définissons dès aujourd'hui les exigences de la technologie de demain !"

Au centre du travail de développement se trouvent les données du coefficient de frottement entre la chaussée et la roue, que le système de direction et de freinage électronique d'Arnold NextG détermine en permanence et peut mettre à disposition des fournisseurs de systèmes de conduite autonome et des fabricants de capteurs (caméra, radar, LiDAR) via des interfaces flexibles. En combinaison avec les algorithmes correspondants, il sera ainsi possible à l'avenir pour les systèmes d'assistance et de conduite de calculer de manière fiable la dynamique de conduite de presque tous les véhicules, quelle que soit leur vitesse. Ces données sont essentielles pour pouvoir réaliser des applications de mobilité autonomes sûres et représentent ainsi une véritable révolution dans l'ensemble de l'industrie automobile et de la mobilité. Les données et valeurs obtenues dans le sport automobile sont directement intégrées dans le développement de NXNextMotion, les connaissances et améliorations qui en découlent peuvent être testées immédiatement dans les conditions les plus difficiles.

Les courses finales de la saison du GTC Race (13-15.10.2023) et de l'ADAC GT Masters (20-22.10.2023) constituent le cadre des deux premiers engagements en course. Lors de la dernière course de la saison GTC Race au Nürburgring, la Mercedes-AMG GT3 engagée par Arnold NextG sera prise en charge par W&S Racing, et lors de l'engagement ADAC GT Masters au Hockenheimring, deux Mercedes-AMG GT3 seront au départ, prises en charge par Schnitzelalm-Racing. Que ce soit au Nürburgring ou à Hockenheim, l'un des cockpits est fermement en mains familiales. Luca Arnold, frère cadet de Kevin Arnold et deuxième force motrice d'Arnold NextG, participe aux deux courses et continuera, en tant que pilote de développement, à exercer une influence directe sur le développement de la technologie Arnold NextG.

Lors de la finale de l'ADAC GT Masters à Hockenheim, Luca Arnold partagera le volant avec le routinier GT3 et ancien pilote d'usine Audi Christer Joens. Marcel Marchewicz et Moritz Wiskirchen piloteront la deuxième Mercedes-AMG GT3 de Schnitzelalm Racing.