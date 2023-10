Arnold NextG alla finale di stagione dell'ADAC GT Masters

In occasione dell'ADAC GT Masters all'Hockenheimring e della GTC Race al Nürburgring, la tecnologia drive-by-wire di Arnold NextG verrà utilizzata per la prima volta negli sport motoristici.

I sistemi by-wire a prova di guasto stanno rivoluzionando l'industria automobilistica. Con la sua tecnologia drive-by-wire multi-ridondante, il giovane imprenditore Kevin Arnold sta aprendo la strada alla guida autonoma sicura del futuro. Negli sport motoristici, Arnold NextG GmbH trova l'ambiente ideale per sviluppare e testare dati e tecnologie nel più breve tempo possibile. Le ultime gare della stagione del GTC Race e dell'ADAC GT Masters forniranno il quadro per il primo impiego. Una delle cabine di pilotaggio rimarrà nelle mani della famiglia.

Kevin Arnold, CEO di Arnold NextG, ha abbandonato gli sport motoristici dal 2018. Come imprenditore, tuttavia, l'ingegnere meccatronico di formazione e l'ex campione dell'attuale GT60 powered by Pirelli sono ancora tutti concentrati sulla velocità. L'attenzione, tuttavia, non è più rivolta a trofei e tempi migliori, ma a niente di meno che alla rivoluzione dell'industria automobilistica. Con la tecnologia multiridondante drive-by-wire NX NextMotion, che non richiede alcun collegamento meccanico tra il volante e la strada, Kevin Arnold e la sua società Arnold NextG non solo stanno reinventando il volante, ma stanno anche gettando le basi per la guida autonoma sicura del futuro.

Il motorsport come acceleratore di sviluppo: funziona bene sia per le grandi aziende consolidate che per i motoscafi tecnologici ambiziosi come Arnold NextG. "Il motorsport, come banco di lavoro dell'industria, è l'ambiente di sviluppo ideale per confermare le prestazioni e l'affidabilità della nostra tecnologia nelle condizioni più difficili. I dati che stiamo già aggregando oggi costituiscono il prerequisito di base per la prossima generazione della nostra tecnologia by-wire con particolare attenzione alla guida autonoma di livello 4/5", sottolinea Kevin Arnold, CEO di Arnold NextG, in merito al ruolo del motorsport. "Non stiamo solo gettando le basi per la mobilità sicura del futuro, ma stiamo già definendo i requisiti per la tecnologia di domani!".

Al centro del lavoro di sviluppo ci sono i dati relativi al valore di attrito tra la superficie stradale e la ruota, che il sistema elettronico di sterzo e frenata di Arnold NextG determina in modo permanente e può mettere a disposizione dei fornitori di sistemi di guida autonoma e dei produttori di sensori (telecamere, radar, LiDAR) tramite interfacce flessibili. In combinazione con gli algoritmi corrispondenti, in futuro sarà quindi possibile per i sistemi di assistenza e di guida calcolare in modo affidabile la dinamica di guida di quasi tutti i veicoli a qualsiasi velocità. Questi dati sono fondamentali per poter realizzare applicazioni di mobilità autonoma sicure e rappresentano quindi una vera e propria rivoluzione nell'intero settore dei veicoli e della mobilità. I dati e i valori determinati negli sport motoristici confluiscono direttamente nell'ulteriore sviluppo di NXNextMotion; le intuizioni e i miglioramenti che ne derivano possono essere testati immediatamente nelle condizioni più difficili.

Le gare finali della GTC Race (13-15.10.2023) e dell'ADAC GT Masters (20-22.10.2023) faranno da cornice ai primi due eventi sportivi. All'ultimo appuntamento della stagione GTC Race al Nürburgring, la Mercedes-AMG GT3 iscritta da Arnold NextG sarà gestita da W&S Racing, mentre all'ADAC GT Masters all'Hockenheimring saranno presenti in griglia due Mercedes-AMG GT3 gestite da Schnitzelalm-Racing. Sia al Nürburgring che a Hockenheim, uno degli abitacoli è saldamente in mano alla famiglia. Luca Arnold, fratello minore di Kevin Arnold e seconda forza trainante di Arnold NextG, parteciperà a entrambi gli eventi e continuerà a esercitare un'influenza diretta sull'ulteriore sviluppo della tecnologia Arnold NextG come pilota di sviluppo.

Nella finale dell'ADAC GT Masters a Hockenheim, Luca Arnold condividerà il volante con il veterano della GT3 ed ex pilota Audi works Christer Joens. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen guideranno la seconda Mercedes-AMG GT3 dello Schnitzelalm Racing.