Arnold NextG no final da época do ADAC GT Masters

Os sistemas by-wire à prova de falhas estão a revolucionar a indústria automóvel. Com a sua tecnologia drive-by-wire multi-redundante, o jovem empresário Kevin Arnold está a abrir caminho para a condução autónoma segura do futuro. No desporto automóvel, a Arnold NextG GmbH encontra o ambiente ideal para desenvolver e testar dados e tecnologia no mais curto espaço de tempo possível. As últimas rondas da época do GTC Race e do ADAC GT Masters servirão de enquadramento para a primeira utilização. Um dos cockpits permanecerá nas mãos da família.

Kevin Arnold, CEO da Arnold NextG, está fora do desporto automóvel ativo desde 2018. No entanto, enquanto empresário, o engenheiro mecatrónico de formação e antigo campeão do atual GT60 powered by Pirelli continua a apostar na velocidade. O foco, no entanto, já não está nos troféus e nos melhores tempos, mas nada menos do que a revolução da indústria automóvel. Com a tecnologia drive-by-wire multi-redundante NX NextMotion, que não requer qualquer ligação mecânica entre o volante e a estrada, Kevin Arnold e a sua empresa Arnold NextG não estão apenas a reinventar o volante, mas também a lançar as bases para a condução autónoma segura do futuro.

O desporto motorizado como acelerador do desenvolvimento - isto funciona tão bem para grandes empresas estabelecidas como para lanchas tecnológicas ambiciosas como a Arnold NextG. "O desporto automóvel, enquanto banco de trabalho da indústria, é o ambiente de desenvolvimento ideal para confirmarmos o desempenho e a fiabilidade da nossa tecnologia nas condições mais difíceis. Os dados que já estamos a agregar hoje constituem o pré-requisito básico para a próxima geração da nossa tecnologia by-wire, com foco na condução autónoma de nível 4/5", sublinha Kevin Arnold, CEO da Arnold NextG, no que diz respeito ao papel do desporto automóvel. "Não estamos apenas a lançar as bases para a mobilidade segura do futuro - estamos já a definir os requisitos para a tecnologia de amanhã!"

No centro do trabalho de desenvolvimento estão os dados do valor de fricção entre a superfície da estrada e a roda, que o sistema eletrónico de direção e travagem da Arnold NextG determina permanentemente e pode disponibilizar aos fornecedores de sistemas de condução autónoma e aos fabricantes de sensores (câmara, radar, LiDAR) através de interfaces flexíveis. Em combinação com os algoritmos correspondentes, será assim possível, no futuro, que os sistemas de assistência e de condução calculem de forma fiável a dinâmica de condução de quase todos os veículos a qualquer velocidade. Estes dados são cruciais para a realização de aplicações de mobilidade autónoma seguras e representam, assim, uma verdadeira revolução em toda a indústria automóvel e da mobilidade. Os dados e valores determinados nos desportos motorizados fluem diretamente para o desenvolvimento futuro do NXNextMotion; as ideias e melhorias daí derivadas podem ser testadas imediatamente sob as condições mais difíceis.

As rondas finais do GTC Race (13-15.10.2023) e do ADAC GT Masters (20-22.10.2023) fornecerão o enquadramento para os dois primeiros eventos de corrida. Na ronda final da temporada GTC Race em Nürburgring, o Mercedes-AMG GT3 inscrito pela Arnold NextG será conduzido pela W&S Racing, enquanto no evento ADAC GT Masters em Hockenheimring, dois Mercedes-AMG GT3 estarão na grelha, conduzidos pela Schnitzelalm-Racing. Quer seja em Nürburgring ou em Hockenheim, um dos cockpits está firmemente nas mãos de uma família. Luca Arnold, o irmão mais novo de Kevin Arnold e a segunda força motriz por detrás da Arnold NextG, irá participar em ambos os eventos e continuará a exercer uma influência direta no desenvolvimento da tecnologia Arnold NextG como piloto de desenvolvimento.

Na final do ADAC GT Masters em Hockenheim, Luca Arnold vai partilhar o volante com o veterano de GT3 e antigo piloto da Audi, Christer Joens. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen vão conduzir o segundo Mercedes-AMG GT3 da Schnitzelalm Racing.