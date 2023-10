Lutte à cinq : qui sera le champion de l'ADAC GT Masters ?

Ce week-end (du 20 au 22 octobre), le championnat ADAC GT Masters se décidera. Salman Owega (Cologne) et Elias Seppänen (FIN/les deux Landgraf Motorsport) arrivent en tête du classement sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg. Les plus sérieux poursuivants des deux pilotes Mercedes-AMG sont Finn Gehrsitz (Stuttgart) et Sven Müller (Bingen) dans la Porsche 911 GT3 R de l'équipe Joos by Racemotion. Les deux pilotes Porsche Jannes Fittje (Langenhain) et Nico Menzel (Kelberg/deux Huber Motorsport) veulent également se mêler à la lutte pour le titre.

Au total, cinq équipes avec des voitures de sport des constructeurs premium Mercedes-AMG, Porsche, BMW et Lamborghini ont encore des chances de remporter le titre. En outre, les coupes du classement Pirelli Junior et du classement par équipe seront attribuées sur le circuit de 4,574 kilomètres de la Hardt à Schwetzingen. Le partenaire TV Sport1 couvre en direct la onzième course (samedi à 16h05) et la course finale (dimanche à 15h15) de l'ADAC GT Masters à Hockenheim.

Une situation de départ parfaite pour Owega et Seppänen : grâce à leurs quatre victoires de la saison et à un total de 158 points, les deux jeunes pilotes, qui revendiquent également la première place au classement Pirelli Junior, se sont placés en pole position pour la course au titre dans l'ADAC GT Masters. Le duo possède une confortable avance de 20 points avant les deux dernières courses. "Nous avons une solide avance, mais nous devons rester concentrés. La saison a montré que beaucoup de choses peuvent arriver. La Mercedes-AMG GT3 fonctionne bien sur tous les circuits, je suis donc très positif. Hockenheim est, avec le Nürburgring, ma course à domicile en Allemagne. Mon temps de trajet est d'environ 90 minutes. C'est très particulier pour moi", déclare Seppänen, qui vit dans le Limbourg hessois.

De plus, l'écurie du leader du championnat fête son match à domicile sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg. Landgraf Motorsport est basé à Gensingen, en Rhénanie-Palatinat, à une centaine de kilomètres de là. L'équipe Mercedes-AMG a la chance de réaliser une première dans l'histoire de l'ADAC GT Masters. La saison dernière, Raffaele Marciello (CH) a été couronné champion de l'ADAC GT Masters avec l'écurie dirigée par le fondateur de l'équipe Klaus Landgraf. Jamais encore une équipe n'avait été sacrée championne des pilotes deux années de suite.

Pour les deuxièmes, Gehrsitz et Müller, l'ancien circuit de Formule 1 s'est déjà révélé être une scène prometteuse. En début de saison, le duo Joos a remporté sa seule victoire de la saison. Fittje et Menzel peuvent également espérer remporter le trophée de champion, alors qu'il reste encore 56 points à distribuer. Ils occupent actuellement la troisième place avec 135 points. Le duo Lamborghini Benjamin Hites (CHL) et Marco Mapelli (I/de GRT Grasser-Racing Team) ainsi que les pilotes BMW Eduardo Coseteng (PHL) et Ben Green (GBR/de Schubert Motorsport) ont encore des chances théoriques de remporter le championnat.

La situation de départ est complètement ouverte au classement par équipe : l'équipe Joos by Racemotion est en tête de la passionnante lutte à trois. Avec Landgraf Motorsport et l'équipe Haupt Racing, seuls sept points séparent les trois premiers. Ces derniers bénéficient à nouveau du soutien de Maximilian Götz (Uffenheim). Le champion ADAC GT Masters 2012 prendra le départ avec le Roumain Petru Umbrarescu pour l'équipe d'Hubert Haupt.

Plusieurs pilotes invités se sont à nouveau inscrits pour la finale. Schnitzelalm Racing fait sa deuxième apparition dans la série GT traditionnelle de l'ADAC. Le héros local Marcel Marchewicz de Schwetzingen et Moritz Wiskirchen (Euskirchen) ainsi que Christer Jöns (Ingelheim) et Luca Arnold (Pfronstetten) se partagent les cockpits.

Après les essais libres du vendredi, l'ADAC GT Masters déterminera samedi à partir de 9 heures son pole setter pour la onzième course de la saison qui aura lieu l'après-midi (16h05). La dernière course aura lieu le dimanche à 15h15. Le partenaire TV Sport1 retransmettra les décisions en direct et en intégralité à la télévision gratuite. Parallèlement, les sessions seront diffusées en livestream sur YouTube.