Lotta a cinque: chi sarà il campione dell'ADAC GT Masters?

Il campionato ADAC GT Masters si deciderà questo fine settimana (20-22 ottobre). Salman Owega (Colonia) ed Elias Seppänen (FIN/entrambi Landgraf Motorsport) arrivano all'Hockenheimring Baden-Württemberg da leader del campionato. I rivali più vicini ai due piloti Mercedes-AMG sono Finn Gehrsitz (Stoccarda) e Sven Müller (Bingen) sulla Porsche 911 GT3 R del Team Joos by Racemotion. Anche i due piloti Porsche Jannes Fittje (Langenhain) e Nico Menzel (Kelberg/entrambi Huber Motorsport) vogliono entrare nella lotta per il titolo.

Un totale di cinque squadre con auto sportive dei produttori premium Mercedes-AMG, Porsche, BMW e Lamborghini hanno ancora la possibilità di vincere il titolo. Inoltre, i trofei delle classifiche Pirelli Junior e Team saranno assegnati sul circuito di Schwetzingen Hardt, lungo 4,574 chilometri. Il partner televisivo Sport1 trasmetterà in diretta l'undicesimo round (sabato ore 16:05) e la gara finale (domenica ore 15:15) dell'ADAC GT Masters di Hockenheim.

Posizione di partenza perfetta per Owega e Seppänen: le quattro vittorie di questa stagione e un totale di 158 punti pongono i due giovani, che occupano anche il primo posto nella classifica Pirelli Junior, in pole position per la corsa al titolo dell'ADAC GT Masters. Il duo detiene un comodo vantaggio di 20 punti in vista delle ultime due gare. "Abbiamo un vantaggio solido, ma dobbiamo rimanere concentrati. La stagione ha dimostrato che possono accadere molte cose. La Mercedes-AMG GT3 funziona bene su ogni pista, quindi sono molto ottimista. Hockenheim, insieme al Nürburgring, è la mia gara di casa in Germania. Il mio tempo di arrivo è di circa 90 minuti. È una cosa molto speciale per me", afferma Seppänen, che vive a Limburg, in Assia.

Inoltre, la squadra corse del leader del campionato festeggia la sua gara di casa all'Hockenheimring Baden-Württemberg. Landgraf Motorsport è di casa a Gensingen, in Renania-Palatinato, a circa cento chilometri di distanza. Il team Mercedes-AMG ha la possibilità di ottenere un primo posto nella storia dell'ADAC GT Masters. La scorsa stagione, Raffaele Marciello (CH) è stato incoronato campione dell'ADAC GT Masters con la squadra da corsa del fondatore Klaus Landgraf. Mai prima d'ora una squadra aveva vinto il campionato piloti per due anni di fila.

Per i secondi classificati Gehrsitz e Müller, l'ex circuito di Formula 1 si è già rivelato un luogo promettente. All'apertura della stagione, il duo Joos ha festeggiato la sua unica vittoria stagionale. Con 56 punti ancora da assegnare, Fittje e Menzel possono sperare nella Coppa dei Campioni. Attualmente si trovano al terzo posto con 135 punti. Il duo Lamborghini Benjamin Hites (CHL) e Marco Mapelli (I/entrambi GRT Grasser Racing Team) e i piloti BMW Eduardo Coseteng (PHL) e Ben Green (GBR/entrambi Schubert Motorsport) hanno ancora teoriche possibilità di vincere il campionato.

La situazione nella classifica a squadre è completamente aperta: il Team Joos by Racemotion è in testa all'entusiasmante lotta a tre. Con Landgraf Motorsport e Haupt Racing Team, i primi tre sono separati da soli sette punti. Quest'ultimo riceverà nuovamente il supporto di Maximilian Götz (Uffenheim). Il campione dell'ADAC GT Masters 2012 sarà al via insieme al rumeno Petru Umbrarescu per il team di Hubert Haupt.

Per la finale si sono iscritti di nuovo numerosi ospiti. Schnitzelalm Racing farà la sua seconda apparizione come ospite nella tradizionale serie GT dell'ADAC. L'eroe locale Marcel Marchewicz di Schwetzingen e Moritz Wiskirchen (Euskirchen), nonché Christer Jöns (Ingelheim) e Luca Arnold (Pfronstetten) condivideranno l'abitacolo.

Dopo le prove libere di venerdì, l'ADAC GT Masters determinerà la pole setter per l'undicesima gara della stagione sabato a partire dalle 9.00 (16.05). La gara finale si svolgerà domenica alle 15:15. Il partner televisivo Sport1 trasmetterà le decisioni in diretta in chiaro. Parallelamente, le sessioni saranno trasmesse in livestream su YouTube.