Luta a cinco: Quem será o campeão do ADAC GT Masters?

O campeonato ADAC GT Masters será decidido este fim de semana (20-22 de outubro). Salman Owega (Colónia) e Elias Seppänen (FIN/ambos da Landgraf Motorsport) chegam a Hockenheimring Baden-Württemberg como líderes do campeonato. Os rivais mais próximos dos dois pilotos da Mercedes-AMG são Finn Gehrsitz (Estugarda) e Sven Müller (Bingen) no Porsche 911 GT3 R da Team Joos by Racemotion. Os dois pilotos Porsche Jannes Fittje (Langenhain) e Nico Menzel (Kelberg/ambos da Huber Motorsport) também querem entrar na luta pelo título.

Um total de cinco equipas com carros desportivos dos fabricantes premium Mercedes-AMG, Porsche, BMW e Lamborghini ainda têm uma hipótese de ganhar o título. Além disso, os troféus nas classificações Pirelli Junior e Equipa serão atribuídos no circuito de 4,574 quilómetros em Schwetzingen Hardt. O parceiro televisivo Sport1 irá transmitir em direto a décima primeira ronda (sábado às 16:05) e a corrida final (domingo às 15:15) do ADAC GT Masters em Hockenheim.

Posição de partida perfeita para Owega e Seppänen: as suas quatro vitórias esta época e um total de 158 pontos colocam os dois jovens, que também reivindicam o primeiro lugar na classificação Pirelli Junior, na pole position para a corrida pelo título no ADAC GT Masters. A dupla tem uma confortável vantagem de 20 pontos antes das duas últimas corridas. "Temos uma vantagem sólida, mas temos de nos manter concentrados. A época mostrou que muita coisa pode acontecer. O Mercedes-AMG GT3 funciona bem em todas as pistas, por isso estou muito otimista. Hockenheim, juntamente com Nürburgring, é a minha corrida caseira na Alemanha. O meu tempo de chegada é de cerca de 90 minutos. Isso é muito especial para mim", diz Seppänen, que vive em Limburg, Hesse.

Além disso, a equipa de corrida do líder do campeonato celebra a sua corrida em casa no Hockenheimring Baden-Württemberg. A Landgraf Motorsport está em casa, em Gensingen, na Renânia-Palatinado, a cerca de cem quilómetros de distância. A equipa Mercedes-AMG tem a oportunidade de fazer uma estreia na história do ADAC GT Masters. Na época passada, Raffaele Marciello (CH) foi coroado campeão no ADAC GT Masters com a equipa de corrida em torno do fundador da equipa, Klaus Landgraf. Nunca antes uma equipa tinha ganho o campeonato de pilotos dois anos seguidos.

Para os vice-campeões Gehrsitz e Müller, o antigo circuito de Fórmula 1 já provou ser um local promissor. Na abertura da época, a dupla de Joos festejou a sua única vitória da época até ao momento. Com 56 pontos ainda por atribuir, Fittje e Menzel também podem aspirar à Taça dos Campeões. Atualmente, estão em terceiro lugar com 135 pontos. A dupla da Lamborghini, Benjamin Hites (CHL) e Marco Mapelli (I/ambos GRT Grasser Racing Team), bem como os pilotos da BMW, Eduardo Coseteng (PHL) e Ben Green (GBR/ambos Schubert Motorsport), ainda têm hipóteses teóricas de vencer o campeonato.

A situação na classificação por equipas está completamente em aberto: a Team Joos by Racemotion lidera a emocionante batalha a três. Com a Landgraf Motorsport e a Haupt Racing Team, os três primeiros estão separados por apenas sete pontos. Esta última irá receber novamente o apoio de Maximilian Götz (Uffenheim). O campeão do ADAC GT Masters de 2012 vai arrancar juntamente com o romeno Petru Umbrarescu para a equipa de Hubert Haupt.

Vários participantes convidados voltaram a inscrever-se para a final. A Schnitzelalm Racing está a fazer a sua segunda participação como convidada na tradicional série GT do ADAC. O herói local Marcel Marchewicz, de Schwetzingen, e Moritz Wiskirchen (Euskirchen), bem como Christer Jöns (Ingelheim) e Luca Arnold (Pfronstetten) vão partilhar os cockpits.

Após os treinos livres de sexta-feira, o ADAC GT Masters determinará o seu pole setter para a décima primeira corrida da época, no sábado, a partir das 9 horas (16h05). A corrida final terá lugar no Domingo às 15:15. O parceiro televisivo Sport1 irá transmitir as decisões em direto, na íntegra, na televisão de acesso livre. Paralelamente, as sessões serão transmitidas em direto no YouTube.