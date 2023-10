Team Joos by RACEmotion à nouveau avec deux Porsche

L'équipe Joos by RACEmotion engage à nouveau une deuxième Porsche 911 GT3 R lors de la finale de l'ADAC GT Masters à Hockenheim. Michael Joos et Nico Bastian pilotent le véhicule au design Twin Busch.

L'équipe Joos by RACEmotion engagera à nouveau deux Porsche 911 GT3 R lors de la finale de la saison ADAC GT Masters sur le circuit d'Hockenheim. Pour la première fois, l'écurie a engagé la deuxième Porsche dans le traditionnel championnat GT3 de l'ADAC lors du dernier week-end de course sur le Red Bull Ring.

Alors que les deux pilotes habituels Finn Gehrsitz et Sven Müller piloteront à nouveau la voiture de base, le chef d'équipe Michael Joos prendra place dans le cockpit de la deuxième voiture - comme il l'avait déjà fait sur le Red Bull Ring. Joos partagera la Porsche avec Nico Bastian, qui fêtera à Hockenheim son retour dans la série de courses, après avoir déjà pris le départ pour ROWE Racing dans l'ADAC GT Masters en 2014 et 2015.

"Nous avons décidé à court terme d'engager à nouveau la deuxième voiture sur la grille de départ", explique Michael Joos. "Avec l'ADAC GT Masters, nous voulons fêter une belle fin de saison 2023 lors de notre course à domicile. De plus, nous voulons envoyer une nouvelle fois un signal positif sur l'avenir de la série de courses et montrer que nous croyons en un avenir positif du championnat. Un grand merci à mes sponsors qui rendent ce départ possible".

Pour Finn Gehrsitz et Sven Müller, la lutte pour le titre se jouera à Hockenheim. Le duo de Joos, qui occupe la deuxième place du classement, se rend sur l'ancien circuit de Formule 1 au nord du Bade-Wurtemberg. Il manque 20 points aux pilotes, qui ont remporté une course lors de l'ouverture de la saison sur ce circuit, pour atteindre les leaders du classement Salman Owega et Elias Seppänen.