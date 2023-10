Il Team Joos by RACEmotion di nuovo con due Porsche

Il Team Joos by RACEmotion schiererà ancora una volta una seconda Porsche 911 GT3 R alla finale dell'ADAC GT Masters di Hockenheim. Michael Joos e Nico Bastian guideranno la vettura in configurazione Twin Busch.

Il Team Joos by RACEmotion schiererà ancora una volta due Porsche 911 GT3 R nel finale di stagione dell'ADAC GT Masters all'Hockenheimring. Per la prima volta, la squadra corse schiera la seconda Porsche nel tradizionale campionato GT3 dell'ADAC in occasione dell'ultimo weekend di gara al Red Bull Ring.

Mentre i due piloti abituali Finn Gehrsitz e Sven Müller guideranno ancora una volta la vettura di serie, il boss della squadra Michael Joos si metterà nell'abitacolo della seconda vettura, come ha fatto al Red Bull Ring. Joos condividerà la Porsche con Nico Bastian, che a Hockenheim festeggerà il suo ritorno nella serie, avendo già gareggiato per ROWE Racing nell'ADAC GT Masters nel 2014 e nel 2015.

"Abbiamo deciso, con poco preavviso, di portare ancora una volta la seconda vettura al via", spiega Michael Joos. "Insieme all'ADAC GT Masters, vogliamo festeggiare una bella conclusione della stagione 2023 nella nostra gara di casa. Inoltre, vogliamo lanciare un altro segnale positivo sul futuro della serie e dimostrare che crediamo in un futuro positivo per il campionato. Ringrazio i miei sponsor per aver reso possibile questo inizio".

Per Finn Gehrsitz e Sven Müller, la lotta per il titolo a Hockenheim è tutta da giocare. Il duo Joos si reca sull'ex circuito di Formula 1 nel nord del Baden-Württemberg al secondo posto in classifica. I piloti, che hanno vinto una gara su questo circuito all'inizio della stagione, sono a 20 punti dai leader del campionato Salman Owega ed Elias Seppänen.