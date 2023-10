Team Joos by RACEmotion de novo com dois Porsches

A equipa Joos by RACEmotion vai mais uma vez colocar em pista um segundo Porsche 911 GT3 R na final do ADAC GT Masters em Hockenheim. Michael Joos e Nico Bastian vão conduzir o veículo com o design Twin Busch.

A equipa Joos by RACEmotion irá mais uma vez colocar dois Porsche 911 GT3 R no final da temporada do ADAC GT Masters em Hockenheimring. Pela primeira vez, a equipa de corrida colocou em campo o segundo Porsche no tradicional campeonato de GT3 da ADAC no último fim de semana de corrida no Red Bull Ring.

Enquanto os dois pilotos habituais, Finn Gehrsitz e Sven Müller, irão mais uma vez pilotar o carro habitual, o chefe de equipa Michael Joos irá entrar no cockpit do segundo carro - tal como fez no Red Bull Ring. Joos vai partilhar o Porsche com Nico Bastian, que vai celebrar o seu regresso às corridas em Hockenheim, depois de já ter competido pela ROWE Racing no ADAC GT Masters em 2014 e 2015.

"Decidimos, em cima da hora, que iríamos mais uma vez trazer o segundo carro para a partida", explica Michael Joos. "Juntamente com o ADAC GT Masters, queremos celebrar um bom final da época de 2023 na nossa corrida em casa. Além disso, queremos enviar mais um sinal positivo sobre o futuro da série de corridas e mostrar que acreditamos num futuro positivo para o campeonato. Muito obrigado aos meus patrocinadores por tornarem possível este arranque".

Para Finn Gehrsitz e Sven Müller, o que está em causa é a luta pelo título em Hockenheim. A dupla da Joos viaja para o antigo circuito de Fórmula 1 no norte de Baden-Württemberg em segundo lugar na classificação. Os pilotos, que venceram uma corrida na pista na abertura da época, estão a 20 pontos dos líderes do campeonato, Salman Owega e Elias Seppänen.