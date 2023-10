Nico Bastian con il miglior tempo della giornata nell'ADAC GT Masters

Nico Bastian ha ottenuto il miglior tempo con la Porsche del Team Joos by RACEmotion nella giornata di prove dell'ADAC GT Masters in occasione del finale di stagione all'Hockenheimring. Il rientrante ha preso subito confidenza con la Porsche.

Inizio perfetto per il finale di stagione dell'ADAC GT Masters all'Hockenheimring Baden-Württemberg per Nico Bastian. Alla guida della Porsche 911 GT3 R del Team Joos by Racemotion, il pilota di Ludwigsburg ha fatto segnare il giro più veloce nelle prove libere di venerdì all'ora di pranzo con 1:39.893 minuti. Il pilota BMW Ben Green (GBR/Schubert Motorsport) e Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser-Racing-Team) con la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 hanno completato la top three.

Sotto un cielo nuvoloso e una temperatura di 17 gradi, i piloti dell'ADAC GT Masters hanno affrontato l'ultima sessione di prove libere della stagione 2023. All'inizio, l'asfalto del circuito di 4,574 chilometri era ancora bagnato, ma si è asciugato sempre di più nel corso dei 45 minuti di sessione. Bastian ha affrontato al meglio le condizioni mutevoli e ha fatto segnare il tempo più veloce.

"Abbiamo usato le Pirelli slick per tutta la sessione. I primi giri sulla pista bagnata sono stati complicati. Il segreto del successo era trovare la linea perfetta nelle condizioni difficili e soprattutto nei punti asciutti. Ci sono riuscito. Poi ho affrontato il mio giro più veloce con gomme fresche", ha detto Bastian, che condivide l'abitacolo della Porsche Joos con Michael Joos (Vöhringen) alla sesta tappa della stagione.

Il secondo posto è andato a Green con la BMW M4 GT3, con un ritardo di oltre otto decimi di secondo. Terzo il vincitore della gara del Nürburgring Hites con la Lamborghini di Grasser (+0,958 secondi). Il leader del campionato ADAC GT Masters, il pilota Mercedes-AMG Elias Seppänen (FIN/Landgraf Motorsport), si è piazzato quarto (+0,969 secondi). Il quinto posto è andato a Jannes Fittje (Langenhain/Huber Motorsport) su un'altra Porsche 911 GT3 R (+0,985 secondi).

Le qualifiche per la tradizionale serie GT dell'ADAC si svolgeranno sabato mattina a partire dalle ore 9.00. La battaglia per le migliori posizioni in griglia sarà trasmessa gratuitamente in streaming su YouTube. Il partner televisivo Sport1 trasmetterà l'undicesimo appuntamento della stagione da Hockenheim in diretta dalle 15:45.

Risultato (Top 10):

1° Michael Joos/Nico Bastian - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2° Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3° Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4° Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

5° Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

6° Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7° Petru Umbrarescu/Maximilian Götz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8° Luca Arnold/Christer Jöns - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

9° Marcel Marchewicz/Moritz Wiskirchen - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

10° Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3