Nico Bastian com o melhor tempo do dia no ADAC GT Masters

Nico Bastian fez o melhor tempo com o Porsche do Team Joos by RACEmotion no dia de treinos do ADAC GT Masters no final da época em Hockenheimring. O regressado começa logo a lidar com a Porsche.

Nico Bastian teve um início perfeito para o final da temporada do ADAC GT Masters no Hockenheimring Baden-Württemberg. Ao volante do Porsche 911 GT3 R da Team Joos by Racemotion, o piloto de Ludwigsburg estabeleceu a volta mais rápida nos treinos livres de sexta-feira à hora de almoço, com 1:39.893 minutos. O piloto da BMW Ben Green (GBR/Schubert Motorsport) e Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser-Racing-Team) no Lamborghini Huracán GT3 Evo2 completaram os três primeiros.

Sob um céu nublado e temperaturas de 17 graus Celsius, os pilotos do ADAC GT Masters entraram na última sessão de treinos livres da época de 2023. No início, o asfalto do circuito de 4,574 quilómetros ainda estava molhado, mas foi secando cada vez mais ao longo dos 45 minutos da sessão. Bastian lidou melhor com as condições variáveis e estabeleceu o tempo mais rápido.

"Utilizámos os pneus slicks Pirelli durante toda a sessão. As primeiras voltas na pista molhada foram complicadas. O segredo do sucesso foi encontrar a linha perfeita nas condições difíceis e especialmente nos pontos secos. Consegui fazê-lo. Depois fiz a minha volta mais rápida com pneus novos", disse Bastian, que partilha o cockpit do Joos Porsche com Michael Joos (Vöhringen) na sexta paragem da época.

O segundo lugar foi para Green no BMW M4 GT3, mais de oito décimos de segundo atrás. Em terceiro ficou o vencedor da corrida de Nürburgring, Hites, no Lamborghini da Grasser (+0,958 segundos). O líder do campeonato ADAC GT Masters, o piloto da Mercedes-AMG Elias Seppänen (FIN/Landgraf Motorsport), foi quarto (+0,969 segundos). O quinto lugar foi para Jannes Fittje (Langenhain/Huber Motorsport) noutro Porsche 911 GT3 R (+0,985 segundos).

A qualificação para a tradicional série GT da ADAC terá lugar no sábado de manhã, a partir das 9h00. A luta pelas melhores posições na grelha de partida será transmitida gratuitamente no YouTube. O parceiro televisivo Sport1 transmite a décima primeira ronda da época a partir de Hockenheim, em direto, a partir das 15:45.

Resultado (Top 10):

1º Michael Joos/Nico Bastian - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

5º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

6º Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7º Petru Umbrarescu/Maximilian Götz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8º Luca Arnold/Christer Jöns - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

9º Marcel Marchewicz/Moritz Wiskirchen - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

10º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3