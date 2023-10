Lamborghini pole position em Hockenheimring



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

DTM

Benjamin Hites conduziu o Lamborghini da Grasser Racing Team à pole position na qualificação para o ADAC GT Masters em Hockenheimring. Os líderes do campeonato começam a corrida a partir do meio do pelotão.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.