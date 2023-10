Ralf Aron en pole position à l'ADAC GT Masters

L'Estonien Ralf Aron a décroché la pole position lors de la dernière course de la saison ADAC GT Masters. Au volant de la Mercedes de l'équipe Haupt Racing, il a fait le tour du circuit en 1:38.033 minutes.

Marco Mapelli a pris la deuxième position dans la Grasser Lamborghini, à 0,168 seconde du meilleur temps.

Nico Bastian complète le top 3 au volant de la Porsche de l'équipe Joos by RACEmotion.

Lors de la course finale de la saison, cinq duos de pilotes peuvent encore remporter le titre. Les leaders du classement, Salman Owega et Elias Seppänen, ne prendront le départ de la course qu'en septième position.

Résultat (top 10) :

1. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

2. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3. Michael Joos/Nico Bastian - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

4. Petru Umbrarescu/Maximilian Götz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8. Luca Arnold/Christer Jöns - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Marcel Marchewicz/Moritz Wiskirchen - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

10. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R