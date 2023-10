Ralf Aron conquista la pole position dell'ADAC GT Masters



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

ADAC

Ralf Aron è in pole position per la prima volta nell'ADAC GT Masters. A bordo della Mercedes dell'Haupt Racing Team, ha conquistato la migliore posizione di partenza. Cinque coppie di piloti sono in lotta per il titolo.

