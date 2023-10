ADAC GT Masters publie son calendrier 2024

Le calendrier des courses de l'ADAC GT Masters pour 2024 a été fixé. Dans le cadre de la finale de la saison DTM, l'ADAC a publié le plan pour l'année de course 2024.

La série de courses sera présente quatre fois dans le programme du DTM. De plus, le championnat sera invité au Truck GP et à la Spa Historic Competition et à l'ADAC Racing Weekend fin août à Spa-Francorchamps, où la GTC Race et le Youngtimer Trophy, entre autres, prendront également le départ.

Le coup d'envoi de la saison sera donné à Oschersleben, où la série de courses sera au programme du DTM.

Calendrier des courses :

26.04. - 28.04 - Oschersleben

07.06. - 09.06. - Zandvoort

12.07. - 14.07. - Nürburgring

30.08. - 01.09. - Spa-Francorchamps

27.09. - 29.09. - Red Bull Ring

18.10. - 20.10. - Hockenheimring