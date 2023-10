ADAC GT Masters publica calendário para 2024

O ADAC GT Masters apresentou um calendário atrativo para a época de 2024. A série de corridas será disputada quatro vezes como parte do DTM e também no Truck GP. Spa-Francorchamps também regressa ao calendário de corridas.

O calendário de corridas do ADAC GT Masters para 2024 foi finalizado. Durante o final da época do DTM, a ADAC publicou o calendário para o ano de corridas de 2024.

A série de corridas irá correr quatro vezes no programa do DTM. Além disso, o campeonato participará como convidado no Truck GP e na Spa Historic Competition e no ADAC Racing Weekend em Spa-Francorchamps no final de agosto, onde também competirão a GTC Race e o Youngtimer Trophy, entre outros.

A abertura da época terá lugar em Oschersleben, onde a série de corridas decorrerá como parte do programa DTM.

Calendário de corridas:

26/04 - 28/04 - Oschersleben

07.06. - 09.06. - Zandvoort

12.07. - 14.07. - Nürburgring

30.08. - 01.09. - Spa-Francorchamps

27.09. - 29.09. - Red Bull Ring

18.10. - 20.10. - Hockenheimring