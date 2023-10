Landgraf Motorsport remporte le titre de l'ADAC GT Masters

Le titre de l'ADAC GT Masters revient à Elias Seppänen et Salman Owega. Le duo permet à l'équipe Landgraf Motorsport de remporter le titre, faisant de l'équipe de Klaus Landgraf la première équipe en 17 ans d'histoire de l'ADAC GT Masters à défendre son titre dans le traditionnel championnat GT3 de l'ADAC. La troisième place suffit aux deux jeunes pilotes pour remporter le titre.

La course se termine par la victoire de Ralf Aron et Alain Valente dans l'équipe Haupt Racing Mercedes-AMG GT3. Partis en pole position, les deux pilotes AMG ont remporté leur première victoire en course dans le circuit.

Razvan Umbrarescu et Maximilian Götz ont pris la deuxième position dans la deuxième Mercedes Haupt.

Dès le départ, il y a eu de l'action sur le circuit d'Hockenheim. Marco Mapelli, Maximilian Götz, Nico Bastian, Sven Müller et Eduardo Coseteng sont entrés en collision sur la ligne droite de départ et d'arrivée, ce qui a mis fin à la course pour les voitures de Grasser et Schubert Motorsport. Les deux Porsche de l'équipe Joos ont également dû abandonner la course en raison de la collision. La voiture de sécurité a été appelée sur le circuit. La décision finale dans la lutte pour le titre pour l'équipe Landgraf !