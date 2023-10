Landgraf Motorsport vince il titolo dell'ADAC GT Masters

Il titolo dell'ADAC GT Masters va a Elias Seppänen e Salman Owega. Il duo assicura la vittoria del titolo alla squadra Landgraf Motorsport, facendo del team di Klaus Landgraf la prima squadra nei 17 anni di storia dell'ADAC GT Masters a difendere il titolo nel tradizionale campionato GT3 dell'ADAC. Il terzo posto è sufficiente ai due giovani piloti per vincere il titolo.

La gara si conclude con la vittoria di Ralf Aron e Alain Valente sulla Mercedes-AMG GT3 del team Haupt Racing. Dalla pole position, i due piloti AMG hanno conquistato la loro prima vittoria nella serie.

Razvan Umbrarescu e Maximilian Götz hanno conquistato la seconda posizione con la seconda Mercedes di Haupt.

Fin dall'inizio c'è stata azione all'Hockenheimring. Marco Mapelli, Maximilian Götz, Nico Bastian, Sven Müller ed Eduardo Coseteng si sono scontrati sul rettilineo d'arrivo - la fine per le vetture di Grasser e Schubert Motorsport. Anche entrambe le Porsche del team Joos hanno dovuto abbandonare la gara a causa della collisione. La safety car è stata chiamata sul percorso. La decisione finale nella lotta per il titolo per il team Landgraf!