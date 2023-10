Landgraf Motorsport vence o título do ADAC GT Masters

O título do ADAC GT Masters vai para Elias Seppänen e Salman Owega. A dupla garante a vitória do título para a equipa Landgraf Motorsport, fazendo com que a equipa de Klaus Landgraf seja a primeira equipa nos 17 anos de história do ADAC GT Masters a defender o título no tradicional campeonato de GT3 da ADAC. O terceiro lugar é suficiente para os dois jovens pilotos conquistarem o título.

A corrida termina com uma vitória de Ralf Aron e Alain Valente no Mercedes-AMG GT3 da Haupt Racing Team. Partindo da pole position, os dois pilotos da AMG conseguiram a sua primeira vitória na série.

Razvan Umbrarescu e Maximilian Götz ficaram com a segunda posição no segundo Mercedes da Haupt.

Logo no início, houve ação em Hockenheimring. Marco Mapelli, Maximilian Götz, Nico Bastian, Sven Müller e Eduardo Coseteng colidiram na reta da meta - o fim para os carros da Grasser e da Schubert Motorsport. Os dois Porsches da equipa Joos também tiveram de abandonar a corrida devido à colisão. O safety car foi chamado para a pista. A decisão final na luta pelo título para a equipa Landgraf!