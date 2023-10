Salman Owega y Elias Seppänen - Retrato de maestros

Los nuevos campeones del ADAC GT Masters son Salman Owega (Colonia) y el finlandés Elias Seppänen, de Landgraf Motorsport. Los dos pilotos de Mercedes-AMG coronaron así un año casi perfecto en el final de temporada en el Hockenheimring Baden-Württemberg, ya que fueron el dúo de pilotos más exitoso con cuatro victorias. Al mismo tiempo, los campeones de 2023 también entraron en los libros de historia de la tradicional serie GT del ADAC: Nunca antes un dúo de jóvenes pilotos se había alegrado de ganar el título. Owega, de 18 años, y Seppänen, de 19, dejaron una huella impresionante en la competición, algunos de ellos mucho más experimentados. Landgraf Motorsport también tiene motivos para celebrar: tras el suizo Raffaele Marciello el año pasado, la escudería del fundador del equipo, Klaus Landgraf, se ha proclamado campeona del ADAC GT Masters por segunda vez consecutiva. Ningún equipo en la historia de la serie había logrado esto antes.

Gran alegría para Owega y Seppänen: tras el tercer puesto en la última carrera de la temporada del ADAC GT Masters en el Motodrom de Baden, el júbilo no tenía límites. El dúo sentó las bases de su éxito en Norisring. En la tercera prueba de la temporada, Owega y Seppänen terminaron en primera posición por primera vez. "Después de Norisring y de nuestra primera victoria, nos dimos cuenta de que podíamos ir delante. Fue entonces cuando se rompió el nudo", dice Owega. Ni siquiera una puerta del conductor defectuosa pudo detener a Seppänen, que tuvo que desviarse para asistir a la ceremonia de la victoria en Núremberg. "Fue bastante curioso. La puerta del conductor no se abría, así que tuve que salir por el lado del pasajero. Sin embargo, no funciona tan fácilmente como en un coche de carretera, porque hay muchas pantallas y botones en un coche GT. Por eso hay que tener cuidado. Además, es difícil salir del estrecho asiento. Fue todo un reto", describe. En Sachsenring, los dos vivieron un momento estelar con su Mercedes-AMG GT3: fueron los únicos pilotos que celebraron una doble victoria en la cuarta parada del circuito, ganando las dos mangas de un fin de semana de carreras. Tres veces en la temporada 2023, uno de los dos pilotos salió desde la pole position. El campeonato de Hockenheim fue el colofón final a una temporada extremadamente exitosa. Owega y Seppänen pasarán a la historia del ADAC GT Masters como el dúo campeón más joven. Solo Kelvin van der Linde (ZA) era algo más de un mes más joven que Owega cuando ganó el título con René Rast (D) en 2014.

El entusiasmo por el automovilismo se apoderó de Owega desde pequeño. Entró en contacto por primera vez con un kart a los seis años. Owega descubrió rápidamente su potencial y más tarde dio sus primeras vueltas en un kart de carreras en Kerpen-Manheim. Los primeros éxitos no tardaron en llegar: Owega ganó el ADAC Kart Bundesendlauf en su categoría Bambini-Light en 2014. Seppänen, por su parte, eligió un camino diferente. En su Finlandia natal, pasó del motocross a las cuatro ruedas. "Mis padres estaban muy involucrados en el motocross. Pero en algún momento se volvió demasiado peligroso para mí, así que me pasé al karting", explica Seppänen, que celebró varias victorias en karting en sus primeros años. También demostró su talento en la ADAC Fórmula 4. Terminó la temporada 2020 en un respetable tercer puesto tras una victoria. Tras otro año en la Fórmula, Seppänen compitió en el ADAC GT Masters por primera vez en 2022 con el Mercedes-AMG GT3 para Landgraf Motorsport. Owega completó su primera temporada completa en la tradicional serie GT del ADAC el año pasado tras una aparición como invitado en la sexta parada de la temporada en el Hockenheimring Baden-Württemberg 2021. Contó con un copiloto muy experimentado. "Conduje con Christopher Haase para Land-Motorsport. Es muy abierto y servicial. Para mi primer año, la constelación con él como profesor fue perfecta para mí. Pude adquirir mucha experiencia y aprovechar sus conocimientos", subraya Owega.

Mientras que los nuevos campeones se conocieron como rivales en la pista en el ADAC GT Masters el año pasado, compartieron el cockpit del Mercedes-AMG GT3 de Landgraf Motorsport en las últimas doce carreras. Con éxito: a pesar de su juventud, el dúo no se dejó intimidar por nada y mantuvo su habitual confianza en la pista. Tanto Owega como Seppänen son pilotos tranquilos. "Estoy muy relajado en los momentos difíciles. No pierdo la compostura rápidamente, es uno de mis puntos fuertes. Intento sacar algo positivo de cada situación. También soy muy tranquilo por radio. Nuestro ingeniero Tim lo sabe y mantiene la comunicación conmigo al mínimo durante la carrera", dice Seppänen refiriéndose a sus cualidades. Owega se describe a sí mismo de la siguiente manera: "Siempre intento mantener la cabeza fría. Además, tengo plena confianza cuando Elías está en el coche. Sé muy bien que llevará el coche de vuelta a boxes de una pieza".

Los campeones también forman equipo fuera del cockpit. Owega y Seppänen se preparan para sus salidas en carrera con sesiones de simulador. "Con Salman mantengo una relación estupenda. También somos buenos amigos fuera de la pista. En el simulador competimos a menudo el uno contra el otro y nos llevamos al límite. El espíritu de equipo es muy bueno", afirma Seppänen. Aunque a Owega le sigue gustando reunirse con amigos en su tiempo libre y estudiar el bachillerato internacional, Seppänen no se cansa de disfrutar de la velocidad. El finlandés coge regularmente su bicicleta de carreras y sale a dar una vuelta. "Vivo en Limburgo, a una hora de Nürburgring. En verano, el Nordschleife está abierto a los ciclistas algunos días. Entonces doy unas vueltas a este circuito legendario. Correr en bicicleta es una gran afición y me da mucha energía al mismo tiempo", dice Seppänen.

El camino hacia el éxito no fue fácil para Seppänen, que incluso cambió el centro de su vida por el automovilismo. A principios de 2022, se mudó de su casa en Finlandia a Limburgo, en Hesse. Seppänen: "Me trasladé a Alemania el año pasado principalmente por el automovilismo. Limburgo es un lugar estupendo y está a medio camino entre Nürburgring y Hockenheimring. Además, la base de carreras del equipo en Gensingen, Renania-Palatinado, tampoco está demasiado lejos. Eso era muy importante para mí". Para que la comunicación sea fluida, estudia alemán con regularidad. Al principio, contaba con la ayuda de un profesor, pero ahora las clases se imparten digitalmente a través de una app. Owega, por su parte, procede de una auténtica familia del automovilismo: su hermano Jusuf Owega conduce un Mercedes-AMG GT3 para Landgraf Motorsport en el DTM. Además, su padre siempre ha estado interesado en las carreras y fue médico de carrera a tiempo parcial en Nürburgring durante más de diez años. "Mi padre es un gran apoyo para mí. Como es médico, me ayuda en el aspecto mental. Aunque pueda sorprender, el automovilismo no es el tema dominante en casa. Con mi hermano Jusuf sólo suelo hablar de las carreras en el circuito. Con mi padre, en cambio, hablo mucho más a menudo de mis participaciones en el ADAC GT Masters", explica Owega. Él y Seppänen aprecian la proximidad del ADAC GT Masters con el DTM y están encantados de recibir consejos de los pilotos del DTM. "Salman, el equipo y yo nos beneficiamos enormemente del hecho de que Landgraf Motorsport participe en ambas series. Puedo aprender mucho de Maro Engel, que pilota en el DTM. Es muy servicial y siempre tiene un consejo guardado", informa Seppänen.

Los planes de los dos flamantes campeones son similares. "El ADAC GT Masters es un campeonato muy fuerte y ha sido muy importante para mi desarrollo como piloto. Como siguiente paso, me gustaría afianzarme en las carreras de resistencia y competir en las 24 horas de Nürburgring o Spa-Francorchamps. Le Mans también es un gran sueño para mí. El DTM también me atrae, por supuesto, porque para mí es la serie GT3 más fuerte del mundo", comenta Seppänen sobre sus planes de futuro. Owega también sueña con estar algún día en la parrilla de una prestigiosa carrera de 24 horas. Al ganar el título del ADAC GT Masters, los dos pilotos de Mercedes-AMG demostraron que están preparados para nuevos retos.