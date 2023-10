Salman Owega & Elias Seppänen - Portraits de champions

Les nouveaux champions de l'ADAC GT Masters s'appellent Salman Owega (Cologne) et le Finlandais Elias Seppänen de Landgraf Motorsport. Les deux pilotes Mercedes-AMG ont ainsi couronné une année presque parfaite lors de la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg, car ils ont été le duo de pilotes le plus performant avec quatre victoires. Parallèlement, les champions 2023 ont également inscrit leur nom dans les livres d'histoire de la série GT traditionnelle de l'ADAC : Jamais encore un jeune tandem de pilotes n'avait remporté le titre. Owega, âgé de 18 ans, et Seppänen, âgé de 19 ans, ont marqué de leur empreinte une concurrence parfois bien plus expérimentée. Landgraf Motorsport a également de bonnes raisons de se réjouir : après le Suisse Raffaele Marciello l'année dernière, l'écurie du fondateur de l'équipe Klaus Landgraf est championne de l'ADAC GT Masters pour la deuxième fois consécutive. Aucune équipe n'avait réussi cela auparavant dans l'histoire de la série de courses.

Grande joie chez Owega et Seppänen : après la troisième place dans la course finale de la saison de l'ADAC GT Masters au Motodrom de Baden, la joie n'avait plus de limites. Le duo a posé la première pierre de son succès au Norisring. Lors de la troisième course de la saison, Owega et Seppänen se sont retrouvés pour la première fois en première position. "Après le Norisring et notre première victoire, nous avons réalisé que nous pouvions être devant. C'est là que le déclic s'est produit", explique Owega. Même une porte de conducteur défectueuse n'a pas arrêté Seppänen, qui a dû faire des détours pour se rendre à la cérémonie de remise des prix à Nuremberg. "C'était assez curieux. La porte du conducteur ne s'ouvrait pas, j'ai donc dû sortir par le côté passager. Cependant, cela ne fonctionne pas aussi facilement que pour une voiture de route, car dans une voiture GT, il y a beaucoup d'écrans et de boutons. Il faut donc faire attention. De plus, il est difficile de sortir de l'étroitesse du siège. C'était déjà un petit défi", décrit-il. Au Sachsenring, les deux pilotes ont vécu une heure de gloire avec leur Mercedes-AMG GT3 : ils ont été les seuls à fêter un doublé lors de la quatrième étape du Tour et à remporter les deux manches d'un week-end de course. L'un des deux pilotes est parti trois fois en pole position au cours de la saison 2023. À Hockenheim, le championnat est venu couronner définitivement une saison extrêmement réussie. Owega et Seppänen entrent dans l'histoire de l'ADAC GT Masters comme le plus jeune duo de champions. Seul Kelvin van der Linde (ZA) avait un peu plus d'un mois de moins qu'Owega lorsqu'il a remporté le titre avec René Rast (D) en 2014.

L'enthousiasme pour le sport automobile a saisi Owega dès son plus jeune âge. C'est à l'âge de six ans qu'il est entré pour la première fois en contact avec un kart. Il a rapidement découvert son potentiel et a ensuite fait ses premiers tours de roue avec un kart de course à Kerpen-Manheim. Les premiers succès ne se sont pas fait attendre : en 2014, Owega a remporté la course finale ADAC Kart Bundes dans sa catégorie Bambini-Light. Seppänen, quant à lui, a choisi une autre voie. Dans sa Finlande natale, il est passé du motocross aux quatre roues. "Mes parents se sont beaucoup investis dans le motocross. Mais à un moment donné, c'est devenu trop dangereux pour moi, alors je suis passé au karting", explique Seppänen, qui a déjà fêté plusieurs victoires en karting au cours de ses premières années. Il a également montré son talent en Formule 4 ADAC. Après une victoire, il a terminé la saison 2020 à une remarquable troisième place. Après une année supplémentaire en Formule, Seppänen a pris le départ pour la première fois en 2022 dans l'ADAC GT Masters avec la Mercedes-AMG GT3 pour Landgraf Motorsport. Après une apparition lors de la sixième étape de la saison au Hockenheimring Baden-Württemberg 2021, Owega a effectué l'année dernière sa première saison complète dans la série GT riche en traditions de l'ADAC. Il a profité d'un copilote très expérimenté. "J'ai roulé avec Christopher Haase pour Land-Motorsport. Il est très ouvert et serviable. Pour ma première année, la constellation avec lui comme maître d'apprentissage était parfaite pour moi. J'ai pu acquérir beaucoup d'expérience et profiter de son savoir-faire", souligne Owega.

Alors que l'année dernière, les nouveaux champions s'affrontaient sur la piste de l'ADAC GT Masters, ils ont partagé le cockpit de la Mercedes-AMG GT3 de Landgraf Motorsport lors des douze dernières courses. Avec succès : malgré leur jeune âge, le duo ne s'est pas laissé déstabiliser par quoi que ce soit et est resté souverain sur la piste comme à son habitude. Owega et Seppänen sont tous deux des pilotes de course calmes. "Je suis très détendu dans les moments difficiles. Je ne perds pas facilement mon sang-froid, c'est une de mes grandes forces. J'essaie de tirer quelque chose de positif de chaque situation. Je suis également très calme à la radio. Notre ingénieur Tim le sait et réduit au minimum la communication avec moi pendant la course", déclare Seppänen en parlant de ses qualités. Owega se décrit comme suit : "J'essaie toujours de garder la tête froide. De plus, j'ai une confiance totale quand Elias est dans la voiture. Je sais très bien qu'il ramènera la voiture au stand en bon état".

Les champions forment également une équipe en dehors du cockpit. Owega et Seppänen se préparent à leurs engagements en course par des sessions sur simulateur. "J'entretiens une super relation avec Salman. Nous sommes également de bons amis en dehors du circuit. Dans le simulateur, nous roulons souvent l'un contre l'autre et nous nous poussons à la limite. L'esprit d'équipe est très bon", confirme Seppänen. Alors qu'Owega aime encore passer son temps libre avec ses amis et étudier pour son baccalauréat international, Seppänen ne se lasse pas de l'ivresse de la vitesse. Le Finlandais prend régulièrement son vélo de course pour faire des sorties. "Je vis à Limburg, à environ une heure du Nürburgring. En été, la Nordschleife est ouverte aux cyclistes certains jours. Je fais alors quelques tours sur ce circuit légendaire. Le vélo de course est un hobby formidable et me donne en même temps beaucoup de force", explique Seppänen.

Le chemin vers le succès n'a pas été facile pour Seppänen, car il a même déplacé son centre de vie pour le sport automobile. Au début de l'année 2022, il a quitté sa Finlande natale pour s'installer dans le Limbourg hessois. Seppänen : "C'est principalement pour le sport automobile que je me suis installé en Allemagne l'année dernière. Limburg est un endroit formidable, situé à mi-chemin entre le Nürburgring et le Hockenheimring. De plus, la base de course de l'équipe à Gensingen, en Rhénanie-Palatinat, n'est pas trop éloignée non plus. C'était très important pour moi". Pour que la communication se déroule sans problème, il étudie régulièrement l'allemand. Au début, il était soutenu par un professeur, mais entre-temps, les cours se déroulent numériquement via une application. Owega, quant à lui, est issu d'une véritable famille de sport automobile : son frère Jusuf Owega court en DTM avec une Mercedes-AMG GT3 pour Landgraf Motorsport. De plus, son père s'est toujours intéressé à la course automobile et a été médecin de course au Nürburgring pendant plus de dix ans à côté de son travail. "Mon père est un très grand soutien pour moi. Comme il est médecin, il m'aide sur le plan mental. Même si cela peut paraître surprenant, le sport automobile n'est pas le sujet dominant à la maison. Avec mon frère Jusuf, je ne discute généralement des courses que sur le circuit. En revanche, je parle beaucoup plus souvent avec mon père de mes participations à l'ADAC GT Masters", explique Owega. Seppänen et lui apprécient la proximité de l'ADAC GT Masters avec le DTM et acceptent volontiers les conseils des pilotes DTM. "Salman, l'équipe et moi-même profitons beaucoup du fait que Landgraf Motorsport est actif dans les deux séries. J'ai beaucoup à apprendre de Maro Engel, qui court en DTM. Il est très serviable et a toujours un conseil en réserve", rapporte Seppänen.

Les projets des deux nouveaux champions sont similaires. "L'ADAC GT Masters est un championnat très fort et a été extrêmement important pour mon développement en tant que pilote de course. Pour la prochaine étape, j'aimerais me lancer dans le sport d'endurance et participer aux 24 heures du Nürburgring ou de Spa-Francorchamps. Le Mans est également un de mes grands rêves. Le DTM m'attire bien sûr aussi, car il s'agit pour moi de la série GT3 la plus puissante au monde", explique Seppänen à propos de ses projets d'avenir. Owega aussi rêve déjà de se retrouver un jour sur la ligne de départ d'une prestigieuse course de 24 heures. En remportant le titre de l'ADAC GT Masters, les deux pilotes Mercedes-AMG ont prouvé qu'ils étaient prêts à relever d'autres défis.