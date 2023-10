Salman Owega & Elias Seppänen - Ritratto di maestri

I nuovi campioni dell'ADAC GT Masters sono Salman Owega (Colonia) e il finlandese Elias Seppänen di Landgraf Motorsport. I due piloti Mercedes-AMG hanno così coronato un anno quasi perfetto nel finale di stagione all'Hockenheimring Baden-Württemberg, essendo la coppia di piloti più vincente con quattro vittorie. Allo stesso tempo, i campioni 2023 sono entrati nei libri di storia della serie GT dell'ADAC, ricca di tradizione: Mai prima d'ora una coppia di piloti più giovani aveva gioito per la vittoria del titolo. Il diciottenne Owega e il diciannovenne Seppänen hanno lasciato un'impronta impressionante sui concorrenti, alcuni dei quali avevano molta più esperienza. Anche Landgraf Motorsport ha motivo di festeggiare: dopo lo svizzero Raffaele Marciello lo scorso anno, la scuderia del fondatore Klaus Landgraf è campione ADAC GT Masters per la seconda volta consecutiva. Nessun team nella storia della serie aveva mai raggiunto questo risultato prima d'ora.

Grande gioia per Owega e Seppänen: dopo il terzo posto nell'ultima gara della stagione ADAC GT Masters al Motodrom di Baden, l'esultanza non conosceva limiti. Il duo ha gettato le basi per il successo al Norisring. Al terzo appuntamento della stagione, Owega e Seppänen si sono classificati per la prima volta al primo posto. "Dopo il Norisring e la nostra prima vittoria, ci siamo resi conto che potevamo guidare davanti a tutti. È stato allora che si è rotto il nodo", dice Owega. Neanche una portiera del conducente difettosa è riuscita a fermare Seppänen, che ha dovuto prendere una deviazione per la cerimonia della vittoria a Norimberga. "È stato piuttosto curioso. La portiera del conducente non si apriva, quindi sono dovuto uscire dal lato del passeggero. Tuttavia, non è facile come in un'auto da strada, perché in un'auto GT ci sono molti schermi e pulsanti. Per questo bisogna fare attenzione. Inoltre, è difficile alzarsi dal sedile stretto. È stata un po' una sfida", descrive. Al Sachsenring, i due hanno vissuto un momento stellare con la loro Mercedes-AMG GT3: sono stati gli unici piloti a festeggiare una doppia vittoria alla quarta tappa del tour, vincendo entrambi i turni di un weekend di gara. Per tre volte nella stagione 2023, uno dei due piloti è partito dalla pole position. Il campionato di Hockenheim è stato il coronamento finale di una stagione di grande successo. Owega e Seppänen entreranno nella storia dell'ADAC GT Masters come la coppia di campioni più giovane. Solo Kelvin van der Linde (ZA) era più giovane di Owega di poco più di un mese quando vinse il titolo con René Rast (D) nel 2014.

L'entusiasmo per gli sport motoristici ha attanagliato Owega fin da piccolo. Il primo contatto con un kart avvenne all'età di sei anni. Owega scoprì subito il suo potenziale e in seguito fece i suoi primi giri in un kart da corsa a Kerpen-Manheim. I primi successi non si sono fatti attendere: Owega ha vinto l'ADAC Kart Bundesendlauf nella categoria Bambini-Light nel 2014. Seppänen, invece, ha scelto una strada diversa. Nella sua Finlandia, è passato dal motocross alle quattro ruote. "I miei genitori erano molto coinvolti nel motocross. Ma a un certo punto è diventato troppo pericoloso per me, così sono passato al karting", spiega Seppänen, che nei primi anni di carriera ha festeggiato diverse vittorie nel karting. Ha dimostrato il suo talento anche nella Formula 4 ADAC. Ha concluso la stagione 2020 con un rispettabile terzo posto dopo una vittoria. Dopo un altro anno in Formula, Seppänen ha partecipato per la prima volta all'ADAC GT Masters nel 2022 con la Mercedes-AMG GT3 per Landgraf Motorsport. Owega ha completato la sua prima stagione completa nella tradizionale serie GT dell'ADAC lo scorso anno, dopo un'apparizione come ospite alla sesta tappa della stagione all'Hockenheimring Baden-Württemberg 2021. Ha beneficiato di un copilota molto esperto. "Ho guidato insieme a Christopher Haase per Land-Motorsport. È molto aperto e disponibile. Per il mio primo anno, la costellazione con lui come insegnante è stata perfetta per me. Ho potuto fare molta esperienza e sfruttare il suo know-how", sottolinea Owega.

Mentre l'anno scorso i nuovi campioni si sono incontrati come avversari in pista nell'ADAC GT Masters, nelle ultime dodici gare hanno condiviso l'abitacolo della Mercedes-AMG GT3 di Landgraf Motorsport. Con successo: nonostante la giovane età, il duo non si è lasciato intimorire da nulla e ha mantenuto la consueta sicurezza in pista. Sia Owega che Seppänen sono piloti tranquilli. "Sono molto rilassato nei momenti difficili. Non perdo rapidamente la calma, è un mio grande punto di forza. Cerco di trarre qualcosa di positivo da ogni situazione. Sono molto calmo anche alla radio. Il nostro ingegnere Tim lo sa e riduce al minimo le comunicazioni con me durante la gara", dice Seppänen riferendosi alle sue qualità. Owega si descrive così: "Cerco sempre di mantenere il sangue freddo. Inoltre, ho piena fiducia quando Elias è in macchina. So benissimo che riporterà la macchina ai box tutta intera".

I campioni formano una squadra anche fuori dall'abitacolo. Owega e Seppänen si preparano per le loro uscite in gara con sessioni al simulatore. "Con Salman mantengo un rapporto super. Siamo buoni amici anche fuori dalla pista. Al simulatore gareggiamo spesso l'uno contro l'altro e ci spingiamo al limite. Lo spirito di squadra è molto buono", afferma Seppänen. Mentre Owega ama ancora incontrare gli amici nel tempo libero e studiare per la maturità internazionale, Seppänen non ne ha mai abbastanza della velocità. Il finlandese prende regolarmente la sua bicicletta da corsa e va a fare un giro. "Vivo nel Limburgo, a circa un'ora di distanza dal Nürburgring. In estate, la Nordschleife è aperta ai ciclisti in alcuni giorni selezionati. Faccio quindi qualche giro su questa pista leggendaria. Correre in bicicletta è un grande hobby e allo stesso tempo mi dà molta energia", dice Seppänen.

La strada verso il successo non è stata facile per Seppänen, che ha persino spostato il centro della sua vita verso il motorsport. All'inizio del 2022, si è trasferito dalla sua casa in Finlandia a Limburg, in Assia. Seppänen: "L'anno scorso mi sono trasferito in Germania soprattutto per il motorsport. Limburg è un posto fantastico ed è a metà strada tra il Nürburgring e l'Hockenheimring. Inoltre, la base del team a Gensingen, in Renania-Palatinato, non è troppo lontana. Per me è stato molto importante". Per garantire una comunicazione fluida, studia regolarmente il tedesco. All'inizio era affiancato da un insegnante, ma ora le lezioni si svolgono digitalmente tramite un'app. Owega, d'altra parte, proviene da una vera e propria famiglia di sportivi: suo fratello Jusuf Owega guida una Mercedes-AMG GT3 per Landgraf Motorsport nel DTM. Inoltre, suo padre si è sempre interessato alle corse ed è stato medico di gara part-time al Nürburgring per oltre dieci anni. "Mio padre è un grande sostegno per me. Essendo un medico, mi aiuta nelle aree mentali. Anche se può sorprendere, il motorsport non è l'argomento dominante a casa. Con mio fratello Jusuf, di solito parlo solo delle gare in pista. Con mio padre, invece, parlo molto più spesso delle mie partecipazioni all'ADAC GT Masters", spiega Owega. Lui e Seppänen apprezzano la vicinanza dell'ADAC GT Masters al DTM e sono felici di accettare i consigli dei piloti del DTM. "Salman, il team e io traiamo grande vantaggio dal fatto che Landgraf Motorsport sia attivo in entrambe le serie. Posso imparare molto da Maro Engel, che guida nel DTM. È molto disponibile e ha sempre un consiglio in serbo", riferisce Seppänen.

I piani dei due neo-campioni sono simili. "L'ADAC GT Masters è un campionato forte ed è stato estremamente importante per il mio sviluppo come pilota. Come prossimo passo, mi piacerebbe prendere piede nelle gare di durata e partecipare alle 24 ore del Nürburgring o di Spa-Francorchamps. Anche Le Mans è un mio grande sogno. Anche il DTM mi attira, naturalmente, perché per me è la serie GT3 più forte del mondo", commenta Seppänen sui suoi progetti futuri. Anche Owega sogna già di essere un giorno sulla griglia di partenza di una prestigiosa gara di 24 ore. Vincendo il titolo dell'ADAC GT Masters, i due piloti Mercedes-AMG hanno dimostrato di essere pronti per altre sfide.