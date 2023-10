Salman Owega & Elias Seppänen - Retrato de Mestres

Os novos campeões do ADAC GT Masters são Salman Owega (Colónia) e o finlandês Elias Seppänen da Landgraf Motorsport. Os dois pilotos da Mercedes-AMG coroaram assim um ano quase perfeito no final da época no Hockenheimring Baden-Württemberg, uma vez que foram a dupla de pilotos mais bem sucedida com quatro vitórias. Ao mesmo tempo, os campeões de 2023 também entraram nos livros de história da tradicional série GT da ADAC: Nunca antes uma dupla de pilotos tão jovem se tinha regozijado com a conquista do título. Owega, de 18 anos, e Seppänen, de 19, deixaram a sua marca de forma impressionante na concorrência, alguns dos quais eram muito mais experientes. A Landgraf Motorsport também tem razões para celebrar: depois do suíço Raffaele Marciello no ano passado, a equipa de corrida do fundador Klaus Landgraf é campeã do ADAC GT Masters pela segunda vez consecutiva. Nenhuma equipa na história da série o conseguiu antes.

Grande alegria para Owega e Seppänen: depois do terceiro lugar na última corrida da época do ADAC GT Masters no Motodrom em Baden, o júbilo não tinha limites. A dupla lançou as bases para o seu sucesso em Norisring. Na terceira ronda da época, Owega e Seppänen terminaram em primeiro lugar pela primeira vez. "Depois de Norisring e da nossa primeira vitória, apercebemo-nos de que podíamos conduzir mesmo na frente. Foi nessa altura que o nó se partiu", diz Owega. Nem mesmo uma porta do condutor avariada conseguiu parar Seppänen, que teve de fazer um desvio para a cerimónia de vitória em Nuremberga. "Foi muito curioso. A porta do condutor não se abria, por isso tive de sair pelo lado do passageiro. No entanto, não funciona tão facilmente como num carro de estrada, porque há muitos ecrãs e botões num carro GT. É por isso que é preciso ter cuidado. Além disso, é difícil sair do banco apertado. Isso foi um pouco desafiante", descreve. Em Sachsenring, os dois viveram um momento estelar com o seu Mercedes-AMG GT3: foram os únicos pilotos a celebrar uma dupla vitória na quarta paragem do circuito, vencendo ambas as rondas de um fim de semana de corrida. Por três vezes na época de 2023, um dos dois pilotos partiu da pole position. O campeonato em Hockenheim foi o coroamento final de uma época extremamente bem sucedida. Owega e Seppänen ficarão na história do ADAC GT Masters como a dupla campeã mais jovem. Apenas Kelvin van der Linde (ZA) era pouco mais de um mês mais novo do que Owega quando ganhou o título com René Rast (D) em 2014.

O entusiasmo pelos desportos motorizados tomou conta de Owega desde criança. O primeiro contacto com um kart foi aos seis anos de idade. Owega descobriu rapidamente o seu potencial e, mais tarde, deu as suas primeiras voltas num kart de corrida em Kerpen-Manheim. Os primeiros sucessos não tardaram a chegar: Owega ganhou o ADAC Kart Bundesendlauf na sua categoria Bambini-Light em 2014. Seppänen, por outro lado, escolheu um caminho diferente. Na sua terra natal, a Finlândia, trocou o motocross pelas quatro rodas. "Os meus pais estavam muito envolvidos no motocross. Mas, a certa altura, tornou-se demasiado perigoso para mim, por isso mudei para o karting", explica Seppänen, que celebrou várias vitórias no karting nos seus primeiros anos. Também mostrou o seu talento na Fórmula 4 ADAC. Terminou a época de 2020 num respeitável terceiro lugar, depois de uma vitória. Depois de mais um ano nas corridas de Fórmula, Seppänen competiu no ADAC GT Masters pela primeira vez em 2022 com o Mercedes-AMG GT3 para a Landgraf Motorsport. Owega completou a sua primeira época completa na tradicional série GT da ADAC no ano passado, após uma participação como convidado na sexta paragem da época no Hockenheimring Baden-Württemberg 2021. Beneficiou de um copiloto muito experiente. "Conduzi em conjunto com Christopher Haase para a Land-Motorsport. Ele é muito aberto e prestável. Para o meu primeiro ano, a constelação com ele como professor foi perfeita para mim. Pude ganhar muita experiência e utilizar o seu know-how", sublinha Owega.

Enquanto os novos campeões se encontraram como adversários na pista no ADAC GT Masters no ano passado, partilharam o cockpit do Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport nas últimas doze corridas. Com sucesso: apesar da sua tenra idade, a dupla não se deixou abalar por nada e manteve a sua confiança habitual em pista. Tanto Owega como Seppänen são pilotos calmos. "Estou muito descontraído nos momentos difíceis. Não perco a compostura rapidamente, esse é um dos meus pontos fortes. Tento tirar algo de positivo de cada situação. Também sou muito calmo no rádio. O nosso engenheiro Tim sabe disso e mantém uma comunicação mínima comigo durante a corrida", diz Seppänen, referindo-se às suas qualidades. Owega descreve-se da seguinte forma: "Tento sempre manter a cabeça fria. Além disso, tenho plena confiança quando o Elias está no carro. Sei muito bem que ele vai trazer o carro de volta às boxes inteiro".

Os campeões também formam uma equipa fora do cockpit. Owega e Seppänen preparam-se para as suas saídas de corrida com sessões de simulador. "Com o Salman, mantenho uma excelente relação. Também somos bons amigos fora da pista. No simulador, corremos frequentemente um contra o outro e levamo-nos ao limite. O espírito de equipa é muito bom", afirma Seppänen. Enquanto Owega ainda gosta de se encontrar com amigos no seu tempo livre e estudar para o seu bacharelato internacional, Seppänen não se cansa da adrenalina da velocidade. O finlandês pega regularmente na sua bicicleta de corrida e vai dar umas voltas. "Vivo em Limburgo, que fica a cerca de uma hora de distância de Nürburgring. No verão, o Nordschleife está aberto aos ciclistas em dias seleccionados. Então, dou algumas voltas a esta pista lendária. Correr de bicicleta é um ótimo passatempo e dá-me muita energia ao mesmo tempo", diz Seppänen.

O caminho para o sucesso não foi fácil para Seppänen, que chegou a mudar o centro da sua vida para o desporto automóvel. No início de 2022, mudou-se da sua casa na Finlândia para Limburgo, em Hesse. Seppänen: "Mudei-me para a Alemanha no ano passado principalmente por causa do desporto automóvel. Limburgo é um ótimo local e fica a meio caminho entre Nürburgring e Hockenheimring. Além disso, a base de corridas da equipa em Gensingen, na Renânia-Palatinado, também não fica muito longe. Isso foi muito importante para mim". Para garantir que a comunicação corre bem, estuda regularmente alemão. No início, foi apoiado por um professor, mas agora as aulas são conduzidas digitalmente através de uma aplicação. Owega, por outro lado, vem de uma verdadeira família de desportos motorizados: o seu irmão Jusuf Owega conduz um Mercedes-AMG GT3 para a Landgraf Motorsport no DTM. Além disso, o seu pai sempre se interessou pelas corridas e foi médico de corrida em part-time em Nürburgring durante mais de dez anos. "O meu pai é um grande apoio para mim. Como ele é médico, ajuda-me nas áreas mentais. Embora possa ser surpreendente, o desporto automóvel não é o tema dominante em casa. Com o meu irmão Jusuf, normalmente só falo sobre as corridas na pista. Com o meu pai, por outro lado, falo muito mais frequentemente sobre as minhas participações no ADAC GT Masters," explica Owega. Ele e Seppänen apreciam a proximidade do ADAC GT Masters com o DTM e estão contentes por receber conselhos dos pilotos do DTM. "Salman, a equipa e eu beneficiamos muito com o facto de a Landgraf Motorsport estar ativa em ambas as séries. Posso aprender muito com Maro Engel, que conduz no DTM. Ele é muito prestável e tem sempre uma dica para me dar", afirma Seppänen.

Os planos dos dois recém-coroados campeões são semelhantes. "O ADAC GT Masters é um campeonato forte e tem sido extremamente importante para o meu desenvolvimento como piloto de corridas. Como próximo passo, gostaria de ganhar uma posição nas corridas de resistência e competir nas corridas de 24 horas em Nürburgring ou Spa-Francorchamps. Le Mans é também um grande sonho meu. O DTM também me atrai, claro, porque para mim é a série GT3 mais forte do mundo", comenta Seppänen sobre os seus planos futuros. Owega também já está a sonhar em estar na grelha de uma prestigiada corrida de 24 horas, um dia. Ao ganharem o título do ADAC GT Masters, os dois pilotos da Mercedes-AMG provaram que estão prontos para novos desafios.