BCMC Motorsport prévoit le programme Aston Martin 2025

Les deux équipes GT4 BCMC Motorsport et EastSide Motorsport fusionnent pour la saison 2024. Après un programme en ADAC GT4 Germany et en GT4 European Series, elles prévoient d'entrer dans l'ADAC GT Masters en 2025.

Après avoir remporté cette année le titre de vice-champion des pilotes en ADAC GT4 Germany, la troisième place au classement par équipe et de nombreux autres podiums en GT4 European Series, EastSide Motorsport et BCMC Motorsport ont prouvé que la coopération pouvait fonctionner. Dans les deux séries de courses, l'équipe a en outre fourni la meilleure Mercedes-AMG GT4 du champ.

Actuellement, les deux écuries saxonnes travaillent à une fusion complète afin d'unir davantage leurs forces.

"Chacun d'entre nous est expert dans son domaine, avec cette fusion, nous densifions les structures de sport/ingénierie, de marketing et de suivi des sponsors", explique Sebastian Genssler. "Nous faisons passer l'équipe au niveau supérieur, non seulement pour rester en tête dans le domaine du GT4, mais aussi pour être prêts à lancer un programme GT3 en 2025. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Aston Martin, qui a prouvé de manière impressionnante ces dernières années qu'elle était l'une des marques leaders dans le sport GT", explique encore l'associé du BCMC Group.

L'objectif pour 2024 est donc fixé : les deux séries GT4, considérées comme les plus fortes au monde dans ce domaine, seront à nouveau attaquées. L'équipe change toutefois de marque de véhicule : à partir de 2024, l'écurie de course mise sur la toute nouvelle Aston Martin Vantage GT4.

"Je me réjouis énormément de ce nouveau projet et je suis surtout fière d'offrir cette chance à nos jeunes pilotes issus de nos propres rangs", déclare Virginia Möckl, ingénieur en chef de l'équipe.

En effet, l'une des pierres angulaires de l'entreprise est de miser sur les jeunes talents et de les former. De plus, les pilotes auront la possibilité de participer à l'Aston Martin Academy. De plus, une nouvelle hospitalité sera mise en place. L'équipe tient à créer, en plus du sport automobile proprement dit, une ambiance de bien-être pour les sponsors de l'équipe et des pilotes.

Dans le programme GT3 prévu, on s'appuiera également sur les talents de la propre équipe et on ajoutera un échelon à l'échelle de la carrière. Pour 2025, la voie vers l'ADAC GT Masters est toute tracée.

"Je suis heureux de la décision de ne lancer le programme GT3 qu'en 2025, notre objectif a toujours été une croissance saine et des projets qualitativement réalisables. Nous nous donnons ainsi le temps de nous préparer au mieux à la prochaine étape et de répondre à nos exigences en GT3 également", explique Florian Schön, chef d'équipe EastSide Motorsport.