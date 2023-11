BCMC Motorsport progetta il programma Aston Martin 2025

Dopo aver conquistato quest'anno il secondo posto nel campionato piloti e il terzo nella classifica a squadre nell'ADAC GT4 Germany e molti altri podi nella GT4 European Series, EastSide Motorsport e BCMC Motorsport hanno dimostrato che la collaborazione può funzionare. Il team ha anche fornito la migliore Mercedes-AMG GT4 in campo in entrambe le serie.

I due team sassoni stanno attualmente lavorando a una fusione completa per unire ulteriormente le loro forze.

"Ognuno di noi è un esperto nel proprio campo, e con la fusione stiamo consolidando le strutture di sport/ingegneria, marketing e supporto degli sponsor", afferma Sebastian Genssler. "Stiamo portando la squadra al livello successivo, non solo per competere ai vertici del campionato GT4, ma anche per essere pronti per un programma GT3 nel 2025. Non vediamo l'ora di lavorare con Aston Martin, che negli ultimi anni ha dimostrato in modo impressionante di essere uno dei marchi leader nelle gare GT", continua l'azionista del Gruppo BCMC.

L'obiettivo per il 2024 è stato quindi fissato: il team tornerà a gareggiare nelle due serie GT4, considerate le più forti al mondo in questo campo. Tuttavia, il team cambierà il marchio del veicolo: dal 2024, la squadra si affiderà alla nuovissima Aston Martin Vantage GT4.

"Non vedo l'ora di iniziare il nuovo progetto e sono particolarmente orgogliosa di poter offrire ai nostri giovani piloti questa opportunità", afferma Virginia Möckl, ingegnere capo della squadra.

Dopotutto, una delle pietre miliari dell'azienda è quella di concentrarsi sui giovani talenti e di formarli". I piloti avranno anche l'opportunità di partecipare all'Aston Martin Academy. Ci sarà anche un nuovo centro di ospitalità. Per il team è importante creare un'atmosfera piacevole per gli sponsor di team e piloti, oltre che per lo sport automobilistico vero e proprio.

Il programma GT3 previsto si baserà anche sui talenti del proprio team e allungherà di un gradino la carriera. La strada verso l'ADAC GT Masters è stata spianata per il 2025.

"Sono soddisfatto della decisione di non avviare il programma GT3 fino al 2025, il nostro obiettivo è sempre stato quello di una crescita sana e di progetti qualitativamente realizzabili. Questo ci dà il tempo di prepararci al meglio per il prossimo passo e di realizzare le nostre aspirazioni anche in GT3", spiega Florian Schön, Team Principal EastSide Motorsport.