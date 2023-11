A BCMC Motorsport planeia o programa Aston Martin 2025

As duas equipas de GT4 BCMC Motorsport e EastSide Motorsport vão fundir-se para a época de 2024. Após um programa no ADAC GT4 Germany e no GT4 European Series, planeiam entrar no ADAC GT Masters em 2025.

Depois de conquistar o título de vice-campeão no campeonato de pilotos e o terceiro lugar na classificação por equipas no ADAC GT4 Alemanha e muitos outros resultados no pódio na Série Europeia GT4 este ano, a EastSide Motorsport e a BCMC Motorsport provaram que a cooperação pode funcionar. A equipa também forneceu o melhor Mercedes-AMG GT4 no terreno em ambas as séries de corridas.

As duas equipas de corrida da Saxónia estão atualmente a trabalhar numa fusão completa para juntar ainda mais os seus pontos fortes.

"Cada um de nós é um especialista na sua própria área e, com a fusão, estamos a consolidar as estruturas de desporto/engenharia, marketing e apoio de patrocinadores", afirma Sebastian Genssler. "Estamos a levar a equipa para o próximo nível, não só para competir no topo do campo GT4, mas também para estarmos prontos para um programa GT3 em 2025. Estamos ansiosos por trabalhar com a Aston Martin, que tem demonstrado de forma impressionante nos últimos anos que é uma das marcas líderes nas corridas de GT", continua o acionista do Grupo BCMC.

O objetivo para 2024 está assim definido: a equipa voltará a competir nas duas séries GT4, que são consideradas as mais fortes do mundo neste domínio. No entanto, a equipa vai mudar a marca do veículo: a partir de 2024, a equipa de corrida vai contar com o novíssimo Aston Martin Vantage GT4.

"Estou muito ansiosa pelo novo projeto e estou especialmente orgulhosa por poder oferecer esta oportunidade aos jovens pilotos das nossas fileiras", afirma Virginia Möckl, engenheira-chefe da equipa.

Afinal, uma das pedras angulares da empresa é concentrar-se nos jovens talentos e moldá-los. Os pilotos também terão a oportunidade de participar na Aston Martin Academy. Haverá também um novo centro de hospitalidade. É importante para a equipa criar uma atmosfera de bem-estar para os patrocinadores da equipa e dos pilotos, para além do desporto motorizado propriamente dito.

O programa GT3 planeado também se baseará nos talentos da sua própria equipa e alargará a escada da carreira em um degrau. O caminho para o ADAC GT Masters foi pavimentado para 2025.

"Estou satisfeito com a decisão de não iniciar o programa GT3 até 2025, o nosso objetivo sempre foi o crescimento saudável e projectos qualitativamente viáveis. Isto dá-nos tempo para nos prepararmos para o próximo passo da melhor forma possível e para cumprirmos as nossas aspirações no GT3 também", explica Florian Schön, Diretor de Equipa da EastSide Motorsport.