Haupt Racing Team : Les champions par équipe du GT Masters

Pour sa première année dans l'ADAC GT Masters, l'équipe Haupt Racing Team a fait des débuts en fanfare. Lors de la finale de la saison à Hockenheimring Baden-Württemberg, l'écurie Mercedes-AMG a jubilé en remportant le championnat par équipe. De plus, les deux pilotes HRT, le Suisse Alain Valente et l'Estonien Ralf Aron, se sont réjouis de leur première victoire dans la série GT traditionnelle de l'ADAC.

Outre leur première place lors de la douzième manche de la saison sur l'ancien circuit de Formule 1 d'Hockenheim, Valente et Aron sont montés trois autres fois sur le podium. Le pilote titulaire Petru Umbrarescu a également joué un rôle important dans le championnat par équipe au volant de la deuxième Mercedes-AMG GT3 avec des coéquipiers changeants, comme le champion ADAC GT Masters 2012 Maximilian Götz. Le Roumain a obtenu au total quatre résultats dans le top trois. Avec huit podiums dans l'ADAC GT Masters 2023, HRT a été l'équipe la plus performante. "Nous sommes très satisfaits de notre première année dans l'ADAC GT Masters. Tout au long de la saison, nous avons pu montrer de fortes performances individuelles avec nos deux Mercedes-AMG GT3. Le fait d'avoir remporté le titre par équipe à Hockenheim est une excellente fin de saison pour nous en tant qu'équipe, y compris pour tous les mécaniciens, les ingénieurs et les pilotes. Chacun d'entre eux a mis beaucoup d'énergie et d'ambition dans ce projet", déclare Ulrich Fritz, CEO de Haupt Racing Team GmbH.

Dans l'ADAC GT Masters, l'équipe de Drees, non loin du Nürburgring, comptait parmi les équipes fermement inscrites. L'écurie a engagé deux véhicules dans les douze courses. Fritz souligne le lien entre la série GT riche en traditions et la plateforme DTM à grande portée : "La synergie entre le DTM et l'ADAC GT Masters est une constellation idéale, notamment en ce qui concerne la promotion des jeunes talents. Je suis sûr que nous verrons beaucoup plus de voitures l'année prochaine". La mission pour la saison à venir chez les Team Champions est claire - défendre le titre. "Nous prévoyons d'être à nouveau au départ en 2024 avec l'équipe Haupt Racing", poursuit Fritz.

En 2024, l'ADAC GT Masters effectuera un total de six arrêts en tournée sur des circuits attrayants en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. Le Motorsport Arena d'Oschersleben accueillera le coup d'envoi de la saison avec le DTM du 26 au 28 avril. Le calendrier complet des courses de la saison 2024 de l'ADAC GT Masters peut être consulté ici.