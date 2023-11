Haupt Racing Team: i campioni a squadre del GT Masters

L'Haupt Racing Team ha avuto un debutto perfetto nel suo primo anno nell'ADAC GT Masters. La squadra corse Mercedes-AMG ha festeggiato la vittoria del campionato a squadre nel finale di stagione all'Hockenheimring di Baden-Württemberg. Inoltre, i due piloti HRT, lo svizzero Alain Valente e l'estone Ralf Aron, si sono rallegrati per la loro prima vittoria nella tradizionale serie GT dell'ADAC.

Oltre al primo posto nella dodicesima gara della stagione sull'ex circuito di Formula 1 di Hockenheim, Valente e Aron sono saliti sul podio altre tre volte. Anche il pilota abituale Petru Umbrarescu ha svolto un ruolo importante nel campionato a squadre nella seconda Mercedes-AMG GT3, alternandosi con compagni di squadra come il campione ADAC GT Masters 2012 Maximilian Götz. Il rumeno ha ottenuto un totale di quattro risultati tra i primi tre. Con otto podi nell'ADAC GT Masters 2023, HRT è stata la squadra più vincente. "Siamo molto soddisfatti del nostro primo anno nell'ADAC GT Masters. Siamo stati in grado di mostrare forti prestazioni individuali con le nostre due Mercedes-AMG GT3 per tutta la stagione. Il fatto che siamo riusciti a conquistare il titolo di squadra a Hockenheim è un ottimo finale di stagione per noi come team, compresi tutti i meccanici, gli ingegneri e i piloti. Ognuno di noi ha messo molta energia e ambizione nel progetto", afferma Ulrich Fritz, CEO di Haupt Racing Team GmbH.

Il team di Drees, non lontano dal Nürburgring, era una delle squadre iscritte permanentemente all'ADAC GT Masters. La squadra corse ha partecipato con due vetture a tutte le dodici gare. Fritz sottolinea il legame tra la serie GT tradizionale e la piattaforma DTM di alto livello: "La sinergia tra il DTM e l'ADAC GT Masters è una costellazione ideale, soprattutto in termini di promozione dei giovani talenti. Sono certo che anche l'anno prossimo vedremo un numero significativamente maggiore di vetture". La missione per la prossima stagione del Team Champions è chiara: difendere il titolo. "Abbiamo intenzione di essere di nuovo sulla griglia di partenza con l'Haupt Racing Team nel 2024", continua Fritz.

Nel 2024 l'ADAC GT Masters effettuerà un totale di sei tappe del tour in interessanti circuiti in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. La Motorsport Arena di Oschersleben ospiterà l'apertura della stagione insieme al DTM dal 26 al 28 aprile. Il calendario completo delle gare della stagione 2024 dell'ADAC GT Masters è disponibile qui.