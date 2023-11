Haupt Racing Team: A equipa campeã do GT Masters

A Haupt Racing Team teve uma estreia perfeita no seu primeiro ano no ADAC GT Masters. A equipa de corrida Mercedes-AMG celebrou a vitória no campeonato de equipas no final da época no Hockenheimring em Baden-Württemberg. Além disso, os dois pilotos da HRT, Alain Valente, da Suíça, e Ralf Aron, da Estónia, ficaram muito satisfeitos com a sua primeira vitória na tradicional série GT da ADAC.

Para além do primeiro lugar na décima segunda corrida da temporada no antigo circuito de Fórmula 1 em Hockenheim, Valente e Aron terminaram no pódio mais três vezes. O piloto regular Petru Umbrarescu também desempenhou um papel importante no campeonato de equipas no segundo Mercedes-AMG GT3 com companheiros de equipa alternados, como o campeão do ADAC GT Masters de 2012, Maximilian Götz. O romeno alcançou um total de quatro resultados entre os três primeiros. Com oito pódios no ADAC GT Masters de 2023, a HRT foi a equipa mais bem sucedida. "Estamos muito satisfeitos com o nosso primeiro ano no ADAC GT Masters. Conseguimos mostrar fortes desempenhos individuais com os nossos dois Mercedes-AMG GT3 ao longo da época. O facto de termos conseguido conquistar o título de equipa em Hockenheim é um excelente final de época para nós como equipa, incluindo todos os mecânicos, engenheiros e pilotos. Cada indivíduo colocou muita energia e ambição no projeto", afirma Ulrich Fritz, CEO da Haupt Racing Team GmbH.

A equipa de Drees, não muito longe de Nürburgring, foi uma das equipas permanentemente registadas para o ADAC GT Masters. A equipa de corrida inscreveu dois carros em todas as doze corridas. Fritz enfatiza a ligação entre a série GT tradicional e a plataforma DTM de alto alcance: "A sinergia entre o DTM e o ADAC GT Masters é uma constelação ideal, especialmente em termos de promoção de jovens talentos. Estou certo de que voltaremos a ver muito mais carros no próximo ano". A missão para a próxima época nos Campeões de Equipas é clara - a defesa do título. "Planeamos estar novamente na grelha com a Haupt Racing Team em 2024", continua Fritz.

O ADAC GT Masters vai completar um total de seis paragens em atraentes pistas de corrida na Alemanha, Holanda, Bélgica e Áustria em 2024. A Motorsport Arena Oschersleben acolherá a abertura da época, juntamente com o DTM, de 26 a 28 de abril. Podes ver o calendário completo das corridas da época de 2024 do ADAC GT Masters aqui.