Primm, campeón de GT4 Junior, a punto de ascender al ADAC GT Masters

Simon Connor Primm se coronó campeón júnior del ADAC GT4 Alemania en la temporada 2023, organizada para jóvenes pilotos de carreras nacidos en 2003 o más tarde. El piloto de 18 años de un Mercedes-AMG GT4 del CV Performance Group consiguió un total de tres victorias de clase y terminó 23 puntos por delante del subcampeón. "Este título significa mucho para mí. Porque era uno de los objetivos que quería alcanzar este año", explica Primm. "También es el mayor triunfo de mi carrera hasta ahora. 2023 ha sido mi mejor año en el automovilismo. Pero espero conseguir muchos más éxitos en el futuro".

La temporada 2023 tuvo un comienzo perfecto para Primm. Ganó la carrera del sábado junto con su compañero de equipo Jan Philipp Springob justo en el arranque de la temporada en el Motorsport Arena Oschersleben. "Nos habíamos preparado bien para la temporada, pero la victoria nada más empezar fue una pequeña pero positiva sorpresa para nosotros", dice Primm, echando la vista atrás. La segunda victoria general para el dúo Mercedes-AMG llegó en la carrera del sábado en Nürburgring, en verano.

"Nürburgring fue sin duda el gran momento de la temporada. Fue un fin de semana fantástico que disfruté mucho. Tuvimos el típico tiempo de Eifel con mucha lluvia, pero también algunos momentos secos", dijo Primm, que también terminó en el podio junto con Springob en la carrera del domingo. "Todo fue perfecto en Nürburgring". Con una victoria de clase en la primera carrera de la final en el Hockenheimring, Primm se aseguró el título Junior antes de tiempo.

Primm encontró su entusiasmo por el automovilismo a través de su padre, que veía regularmente la Fórmula 1 por televisión. En 2014, compró su primer kart en un pueblo vecino y compitió en su primera serie regional. En 2017, compitió por primera vez en el ADAC Kart Masters y, más tarde, en el Campeonato Alemán de Karting. Sus primeros éxitos internacionales llegaron en 2021. Primm se pasó al automovilismo para la temporada 2022. "El ADAC GT4 Germany era el paso lógico para nosotros. Es una base ideal para que los jóvenes pilotos aprendan", dice Primm. "También les da acceso a la plataforma ADAC GT Masters y, desde 2023, a la plataforma DTM. Así que el ADAC GT4 Alemania fue simplemente la mejor decisión".

En 2022, Primm compitió en el ADAC GT4 Alemania en un Aston Martin Vantage GT4 de Dörr Motorsport e inmediatamente hizo una declaración en el Red Bull Ring cuando obtuvo la pole position para la carrera del domingo. Para la temporada 2023, cambió al Mercedes-AMG GT4 del CV Performance Group. Pero eso no fue todo: en Nürburgring, hizo una salida como invitado en el ADAC GT Masters en un Lamborghini Hurácan GT3 y terminó en el podio en la carrera uno con el eventual ganador de la carrera DTM Maximilian Paul. También participó como invitado en la GT World Challenge Europe Sprint Cup en Hockenheim en el Lamborghini de Paul Motorsport con Maximilian Paul, donde los dos jóvenes también impresionaron con el Lamborghini azul.

La agenda de Primm también está repleta fuera del automovilismo. El joven de 18 años está actualmente en duodécimo curso y quiere graduarse en el instituto el año que viene. Después de eso, en su agenda figura una licenciatura en Ciencias Empresariales. También le gustaría ser agente de la propiedad algún día. En su tiempo libre, va regularmente al gimnasio, disfruta pasando tiempo con su novia o va a toda pastilla en SimRacing. Otra de sus grandes pasiones es cocinar.

Aún no se ha concretado cómo continuará Simon Primm en la temporada 2024. "Me gustaría competir en el ADAC GT Masters el año que viene. Creo que la serie volverá a estar muy bien dotada", dice Primm, mirando hacia el futuro. "Me gustaría conseguir buenos resultados allí. Aunque, por supuesto, sé que esto será ciertamente difícil en mi primer año completo en GT3."