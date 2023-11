Primm, champion junior GT4, en passe d'être promu en ADAC GT Masters

Simon Connor Primm a été couronné champion junior de l'ADAC GT4 Germany lors de la saison 2023, une compétition réservée aux jeunes pilotes nés en 2003 ou après. Le pilote de 18 ans d'une Mercedes-AMG GT4 du CV Performance Group a remporté trois victoires de classe et comptait 23 points d'avance sur les deuxièmes. "Ce titre est très important pour moi. C'était l'un des objectifs que je voulais atteindre cette année", explique Primm. "C'est aussi le plus grand triomphe de ma carrière jusqu'à présent. 2023 a été ma meilleure année en sport automobile. Mais j'espère pouvoir remporter encore beaucoup d'autres succès à l'avenir".

La saison 2023 a commencé sur les chapeaux de roue pour Primm. Dès l'ouverture de la saison au Motorsport Arena d'Oschersleben, il a remporté la course du samedi avec son coéquipier Jan Philipp Springob. "Nous nous étions bien préparés pour la saison, mais la victoire dès le début a tout de même été une petite surprise, mais bien sûr positive, pour nous", se souvient Primm. La course du samedi sur le Nürburgring a ensuite permis au duo Mercedes-AMG de remporter sa deuxième victoire au classement général en été.

"Le Nürburgring a certainement été le très grand moment fort de la saison. C'était un week-end grandiose qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Le temps était typique de l'Eifel, avec beaucoup de pluie, mais aussi quelques moments secs", a déclaré Primm, qui est également monté sur le podium de la course du dimanche avec Springob. "Sur le Nürburgring, tout s'est simplement bien passé". En remportant la première course de sa catégorie lors de la finale sur le circuit d'Hockenheim, Primm a ensuite décroché le titre junior avant la fin.

Primm s'est passionné pour le sport automobile grâce à son père, qui regardait régulièrement la Formule 1 à la télévision. En 2014, il a acheté son premier kart dans un village voisin et a participé à ses premières séries régionales. En 2017, il a participé pour la première fois à l'ADAC Kart Masters et, plus tard, au championnat allemand de karting. À partir de 2021, il remporte également ses premiers succès internationaux. Pour la saison 2022, Primm s'est lancé dans le sport automobile. "Pour nous, l'ADAC GT4 Germany était une étape logique. Elle constitue en effet une base idéale d'apprentissage pour les jeunes pilotes", décrit Primm. "De plus, on y obtient l'accès à la plateforme ADAC GT Masters ou, depuis 2023, à la plateforme DTM. Ainsi, l'ADAC GT4 Germany était tout simplement la meilleure décision".

En 2022, Primm s'est engagé dans l'ADAC GT4 Germany au volant d'une Aston Martin Vantage GT4 de Dörr Motorsport et a tout de suite marqué les esprits en décrochant la pole position pour la course du dimanche sur le Red Bull Ring. Pour la saison 2023, il est passé à la Mercedes-AMG GT4 du CV Performance Group. Mais ce n'est pas tout : au Nürburgring, il a pris un départ invité dans l'ADAC GT Masters au volant d'une Lamborghini Hurácan GT3 et a pu monter sur le podium de la première course avec Maximilian Paul, futur vainqueur de la course DTM. Il a également pris le départ de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Hockenheim au volant de la Lamborghini Paul Motorsport avec Maximilian Paul - là aussi, les deux jeunes ont su convaincre au volant de la Lamborghini bleue.

En dehors du sport automobile, l'agenda de Primm est également très chargé. Le jeune homme de 18 ans est actuellement en douzième année et souhaite passer son baccalauréat l'année prochaine. Ensuite, des études de gestion d'entreprise sont à l'ordre du jour. Il aimerait également devenir agent immobilier. Pendant son temps libre, il va régulièrement à la salle de sport, passe du temps avec sa petite amie ou se donne à fond dans le SimRacing. Une autre de ses grandes passions est la cuisine.

L'avenir de Simon Primm pour la saison 2024 n'est pas encore complètement finalisé. "J'aimerais bien prendre le départ de l'ADAC GT Masters l'année prochaine. Je pense que cette série sera à nouveau très bien dotée", déclare Primm. "J'aimerais y obtenir quelques bons résultats. Même si je sais bien sûr que ce sera certainement difficile lors de la première année complète de GT3".