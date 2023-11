Il campione GT4 Junior Primm è in procinto di essere promosso all'ADAC GT Masters

Quest'anno, Simon Connor Primm è diventato campione junior nell'ADAC GT4 Germany. Ha intenzione di passare all'ADAC GT Masters per la stagione 2024. Quest'anno è già salito sul podio in una partenza come ospite.

Simon Connor Primm è stato incoronato campione junior dell'ADAC GT4 Germany nella stagione 2023, organizzata per i giovani piloti nati nel 2003 o successivamente. Il 18enne pilota di una Mercedes-AMG GT4 del CV Performance Group ha ottenuto un totale di tre vittorie di classe e ha concluso con 23 punti di vantaggio sul secondo classificato. "Questo titolo significa molto per me. Perché era uno degli obiettivi che volevo raggiungere quest'anno", spiega Primm. "È anche il più grande trionfo della mia carriera finora. Il 2023 è stato il mio anno migliore nel motorsport. Ma spero di ottenere molti altri successi in futuro".

La stagione 2023 è iniziata in modo perfetto per Primm. Ha vinto la gara di sabato insieme al compagno di squadra Jan Philipp Springob proprio all'apertura della stagione nella Motorsport Arena di Oschersleben. "Ci eravamo preparati bene per la stagione, ma la vittoria proprio all'inizio è stata una piccola ma ovviamente positiva sorpresa per noi", dice Primm, guardando indietro. La seconda vittoria assoluta per il duo Mercedes-AMG ha fatto seguito alla gara del sabato al Nürburgring in estate.

"Il Nürburgring è stato sicuramente il momento più importante della stagione. È stato un weekend fantastico che mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto il tipico tempo dell'Eifel con molta pioggia, ma anche alcuni momenti di asciutto", ha detto Primm, che è salito sul podio insieme a Springob nella gara di domenica. "Tutto era giusto al Nürburgring". Con una vittoria di classe in gara uno alla finale dell'Hockenheimring, Primm si è poi assicurato il titolo Junior prima del tempo.

Primm ha scoperto il suo entusiasmo per gli sport motoristici grazie al padre, che guardava regolarmente la Formula 1 in televisione. Nel 2014 ha acquistato il suo primo kart in un villaggio vicino e ha partecipato alla sua prima serie regionale. Nel 2017 ha partecipato per la prima volta all'ADAC Kart Masters e successivamente al Campionato tedesco di kart. I primi successi internazionali sono arrivati nel 2021. Primm è passato al motorsport per la stagione 2022. "L'ADAC GT4 Germany era il passo logico per noi. È una base ideale per l'apprendimento dei giovani piloti", afferma Primm. "Inoltre, dà loro accesso alla piattaforma ADAC GT Masters e, dal 2023, alla piattaforma DTM. Quindi l'ADAC GT4 Germany è stata semplicemente la decisione migliore".

Nel 2022, Primm ha partecipato all'ADAC GT4 Germany con una Aston Martin Vantage GT4 di Dörr Motorsport e si è subito fatto notare al Red Bull Ring conquistando la pole position per la gara di domenica. Per la stagione 2023 è passato alla Mercedes-AMG GT4 del CV Performance Group. Ma non è tutto: al Nürburgring è partito come ospite nell'ADAC GT Masters a bordo di una Lamborghini Hurácan GT3 ed è salito sul podio in gara uno insieme al vincitore del DTM Maximilian Paul. È stato anche ospite della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Hockenheim con la Lamborghini Paul Motorsport insieme a Maximilian Paul, dove i due giovani hanno impressionato con la Lamborghini blu.

L'agenda di Primm è davvero piena anche al di fuori del motorsport. Il 18enne frequenta attualmente la dodicesima classe e vuole diplomarsi l'anno prossimo. Dopodiché, è in programma una laurea in economia. Un giorno vorrebbe anche diventare un agente immobiliare. Nel tempo libero va regolarmente in palestra, si diverte a passare del tempo con la sua ragazza o si dedica a SimRacing. Un'altra sua grande passione è la cucina.

Il modo in cui Simon Primm continuerà nella stagione 2024 non è ancora stato definito. "L'anno prossimo vorrei partecipare all'ADAC GT Masters. Penso che la serie sarà di nuovo molto ben equipaggiata", dice Primm, guardando al futuro. "Mi piacerebbe ottenere qualche buon risultato lì. Anche se, naturalmente, so che sarà sicuramente difficile nel mio primo anno completo di GT3".