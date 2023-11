O Campeão Júnior de GT4, Primm, à beira da promoção para o ADAC GT Masters

Este ano, Simon Connor Primm tornou-se Campeão Júnior no ADAC GT4 Alemanha. Está a planear subir para o ADAC GT Masters para a época de 2024. Este ano, já terminou no pódio num arranque como convidado.

Simon Connor Primm foi coroado Campeão Júnior do ADAC GT4 Alemanha na época de 2023, organizada para jovens pilotos de competição nascidos em 2003 ou mais tarde. O piloto de 18 anos de um Mercedes-AMG GT4 do CV Performance Group obteve um total de três vitórias na classe e terminou com 23 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. "Este título significa muito para mim. Porque era um dos objectivos que eu queria alcançar este ano", explica Primm. "É também o maior triunfo da minha carreira até agora. 2023 foi o meu melhor ano no desporto automóvel. Mas espero alcançar muitos mais sucessos no futuro."

A época de 2023 teve um início perfeito para Primm. Venceu a corrida de sábado, juntamente com o seu companheiro de equipa Jan Philipp Springob, logo na abertura da época no Motorsport Arena Oschersleben. "Tínhamo-nos preparado bem para a época, mas a vitória logo no início foi uma pequena surpresa, mas obviamente positiva para nós", diz Primm, olhando para trás. A segunda vitória geral da dupla Mercedes-AMG seguiu-se na corrida de sábado em Nürburgring, no verão.

"O Nürburgring foi certamente o grande destaque da época. Foi um fim de semana fantástico de que gostei muito. Tivemos o típico clima de Eifel, com muita chuva, mas também alguns momentos secos", disse Primm, que também terminou no pódio juntamente com Springob na corrida de domingo. "Estava tudo a correr bem em Nürburgring." Com uma vitória na classe na primeira corrida da final em Hockenheimring, Primm assegurou o título de Júnior antes do tempo.

Primm descobriu o seu entusiasmo pelo desporto automóvel através do seu pai, que via regularmente a Fórmula 1 na televisão. Em 2014, comprou o seu primeiro kart numa aldeia vizinha e competiu na sua primeira série regional. Em 2017, competiu pela primeira vez no ADAC Kart Masters e, mais tarde, também no Campeonato Alemão de Kart. Os seus primeiros sucessos internacionais seguiram-se em 2021. Primm mudou para o desporto motorizado na época de 2022. "O ADAC GT4 Germany foi o passo lógico para nós. É uma base ideal para os jovens pilotos aprenderem", diz Primm. "Também lhes dá acesso à plataforma do ADAC GT Masters e, a partir de 2023, à plataforma do DTM. Por isso, o ADAC GT4 Germany foi simplesmente a melhor decisão".

Em 2022, Primm competiu no ADAC GT4 Germany em um Aston Martin Vantage GT4 da Dörr Motorsport e imediatamente fez uma declaração no Red Bull Ring quando conquistou a pole position para a corrida de domingo. Para a época de 2023, mudou para o Mercedes-AMG GT4 do CV Performance Group. Mas isso não foi tudo: em Nürburgring, fez uma estreia como convidado no ADAC GT Masters num Lamborghini Hurácan GT3 e terminou no pódio na primeira corrida com o eventual vencedor da corrida do DTM, Maximilian Paul. Também participou como convidado na GT World Challenge Europe Sprint Cup em Hockenheim no Lamborghini da Paul Motorsport com Maximilian Paul - onde os dois jovens também impressionaram no Lamborghini azul.

A agenda de Primm também está muito preenchida fora do desporto automóvel. O jovem de 18 anos está atualmente no décimo segundo ano e quer terminar o ensino secundário no próximo ano. Depois disso, está a pensar tirar uma licenciatura em Gestão de Empresas. Também gostaria de se tornar um agente imobiliário um dia. Nos seus tempos livres, vai regularmente ao ginásio, gosta de passar tempo com a namorada ou de jogar SimRacing a todo o gás. Outra grande paixão sua é cozinhar.

A forma como Simon Primm vai continuar na época de 2024 ainda não está definida. "Gostaria de competir no ADAC GT Masters no próximo ano. Penso que a série vai estar novamente bem apetrechada", diz Primm, olhando para o futuro. "Gostaria de alcançar alguns bons resultados lá. Embora, claro, eu saiba que isso será certamente difícil no meu primeiro ano completo de GT3."