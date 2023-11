Christopher Mies disputa su última carrera con Audi

Una era llega a su fin: Christopher Mies disputará un fin de semana de carreras en un Audi R8 LMS GT3 por última vez en el GT World Challenge Australia en Adelaida este fin de semana. Mies explicó en las redes sociales que ha decidido cambiar de fabricante el año que viene.

El piloto de 34 años ha disputado carreras en coches con los cuatro aros desde 2009. Después de ganar el título de la ADAC Procar Division 2 en 2008, Mies pasó directamente a las carreras de GT y tuvo éxito de inmediato, ganando el título del Campeonato Europeo FIA GT3 en 2009 con Christopher Haase en un Audi de Phoenix Racing.

A lo largo de los años siguieron muchas más victorias en carreras y títulos. En 2016 y 2021, ganó el título ADAC GT Masters al volante de coches de Land Motorsport. En 2015 y 2017, Mies ganó las 24 horas de Nürburgring. En 2012, Christopher Mies se proclamó campeón de las Blancpain Endurance Series, ahora GT World Challenge Europe Endurance Cup, con un coche de WRT.

Mies también ha cosechado éxitos con Audi en circuitos más exóticos. En 2015, por ejemplo, se proclamó campeón australiano de GT al volante de un R8 LMS GT3.

"Durante los últimos 15 años, he sido el representante de Audi Sport más orgulloso que se pueda imaginar. He cumplido mi sueño de convertirme en piloto de trabajo de una de las marcas más grandes de la historia del automovilismo", dijo Christopher Mies en Instagram. "La mayoría de las veces, nada es para siempre, y hoy es el día en el que disputo mi último fin de semana de carreras como piloto de Audi Sport. Dentro de mí, todavía tengo algunos sueños que quiero hacer realidad. Se podría pensar que todo el éxito que hemos tenido juntos ha sido todo lo que he soñado, ¡y es verdad! Todo eso ha sido un sueño. Pero todavía siento que no he terminado, todavía siento hambre y todavía tengo ciertas metas. Por eso he decidido afrontar un nuevo reto y cumplir esas metas. Terminar la carrera con Audi Sport en el país del que me enamoré en cuanto toqué el suelo y donde Audi me envió de joven a ganar dos veces las 12 Horas de Bathurst y el Campeonato Australiano de GT es un sueño hecho realidad para mí."

El nuevo empleador de Christopher Mies se anunciará oficialmente en las próximas semanas. Sin embargo, Mies ya ha realizado varias pruebas de conducción para él en las últimas semanas.