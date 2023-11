Christopher Mies participe à sa dernière course avec Audi

C'est la fin d'une époque : Lors du GT World Challenge Australia à Adélaïde ce week-end, Christopher Mies participera pour la dernière fois à un week-end de course au volant d'une Audi R8 LMS GT3. Mies a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il avait décidé de changer de constructeur l'année prochaine.

Le pilote de 34 ans a participé à des courses au volant des voitures aux quatre anneaux depuis 2009. Après avoir remporté le titre en 2008 dans la division 2 de l'ADAC Procar, Mies est passé directement au sport GT et cela a été un succès immédiat, car il a remporté en 2009 le titre du championnat d'Europe FIA GT3 avec Christopher Haase dans une Audi de Phoenix Racing.

Au fil des années, de nombreuses autres victoires en course et titres ont suivi. En 2016 et 2021, il a remporté le titre de l'ADAC GT Masters au volant de voitures Land-Motorsport. En 2015 et 2017, Mies a remporté les 24 heures du Nürburgring. Au volant d'une voiture de WRT, Christopher Mies a été sacré champion de la Blancpain Endurance Series en 2012, l'actuelle GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Mies a également connu le succès sur des circuits plus exotiques avec Audi. Ainsi, en 2015, il a pu être sacré champion GT australien au volant d'une R8 LMS GT3.

"Au cours des 15 dernières années, j'ai été le représentant d'Audi Sport le plus fier que l'on puisse imaginer. J'ai réalisé mon rêve de devenir pilote d'usine dans l'une des plus grandes marques de l'histoire du sport automobile", a déclaré Christopher Mies sur Instagram. "La plupart du temps, rien n'est définitif, et aujourd'hui est le jour où je participe à mon dernier week-end de course en tant que pilote Audi Sport. Au fond de moi, j'ai encore quelques rêves que je veux réaliser. On pourrait penser que tous les succès que nous avons eus ensemble étaient tout ce dont j'ai toujours rêvé, et c'est vrai ! Tout cela n'était qu'un rêve. Mais j'ai toujours l'impression que je n'ai pas fini, je ressens toujours la faim, et j'ai toujours certains objectifs. C'est pourquoi j'ai décidé de relever un nouveau défi et de réaliser ces objectifs. Terminer ma carrière avec Audi Sport dans le pays dont je suis tombé amoureux dès que j'ai touché le sol et où Audi m'a envoyé quand j'étais jeune pour remporter deux fois les 12 heures de Bathurst et le championnat GT australien, c'est un rêve pour moi".

Le nouvel employeur de Christopher Mies sera officiellement annoncé dans les semaines à venir. Mais ces dernières semaines, Mies a déjà participé à divers essais pour lui.