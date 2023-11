Christopher Mies disputa l'ultima gara con Audi

Un'era volge al termine: Christopher Mies parteciperà per l'ultima volta a un weekend di gara con un'Audi R8 LMS GT3 nel GT World Challenge Australia di Adelaide. Mies ha spiegato sui social media di aver deciso di cambiare costruttore il prossimo anno.

Il 34enne ha gareggiato con le auto con i quattro anelli dal 2009. Dopo aver vinto il titolo ADAC Procar Division 2 nel 2008, Mies è passato subito alle gare GT e ha ottenuto subito un grande successo, vincendo il titolo del Campionato europeo FIA GT3 2009 con Christopher Haase su un'Audi del Phoenix Racing.

Nel corso degli anni sono seguite molte altre vittorie e titoli. Nel 2016 e nel 2021 ha vinto il titolo ADAC GT Masters al volante di vetture Land Motorsport. Nel 2015 e nel 2017, Mies ha vinto la 24 ore del Nürburgring. Nel 2012, Christopher Mies è diventato campione della Blancpain Endurance Series, ora GT World Challenge Europe Endurance Cup, con un'auto WRT.

Mies ha ottenuto successi con Audi anche su circuiti più esotici. Nel 2015, ad esempio, è stato incoronato campione australiano GT al volante di una R8 LMS GT3.

"Negli ultimi 15 anni sono stato il rappresentante di Audi Sport più orgoglioso che si possa immaginare. Ho realizzato il mio sogno di diventare un pilota ufficiale di uno dei più grandi marchi della storia del motorsport", ha dichiarato Christopher Mies su Instagram. "La maggior parte delle volte, nulla è per sempre, e oggi è il giorno in cui disputerò il mio ultimo weekend di gara come pilota Audi Sport. Dentro di me ho ancora dei sogni che voglio realizzare. Si potrebbe pensare che tutto il successo che abbiamo avuto insieme sia stato tutto ciò che ho sempre sognato, ed è vero! Tutto questo è stato un sogno. Ma sento che non ho ancora finito, sento ancora la fame e ho ancora certi obiettivi. Ecco perché ho deciso di affrontare una nuova sfida e di realizzare questi obiettivi. Concludere la carriera con Audi Sport nel Paese di cui mi sono innamorato non appena ho toccato terra e dove Audi mi ha mandato da ragazzino a vincere due volte la 12 Ore di Bathurst e il Campionato australiano GT è per me un sogno che si avvera".

Il nuovo datore di lavoro di Christopher Mies sarà annunciato ufficialmente nelle prossime settimane. Tuttavia, Mies ha già completato diversi test drive per lui nelle ultime settimane.