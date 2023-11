Christopher Mies disputa a última corrida com a Audi

Uma era chega ao fim: Christopher Mies vai disputar um fim de semana de corrida num Audi R8 LMS GT3 pela última vez no GT World Challenge Australia, em Adelaide, este fim de semana. Mies explicou nas redes sociais que decidiu mudar de construtor no próximo ano.

O piloto de 34 anos tem disputado corridas em carros com os quatro anéis desde 2009. Depois de ganhar o título da ADAC Procar Division 2 em 2008, Mies mudou-se diretamente para as corridas de GT e teve sucesso imediato, ganhando o título do Campeonato Europeu FIA GT3 de 2009 com Christopher Haase num Audi da Phoenix Racing.

Ao longo dos anos, seguiram-se muitas outras vitórias em corridas e títulos. Em 2016 e 2021, ganhou o título do ADAC GT Masters ao volante de carros da Land Motorsport. Em 2015 e 2017, Mies venceu a corrida de 24 horas em Nürburgring. Em 2012, Christopher Mies sagrou-se campeão na Blancpain Endurance Series, atualmente a GT World Challenge Europe Endurance Cup, num carro da WRT.

Mies também teve sucesso com a Audi em pistas de corrida mais exóticas. Em 2015, por exemplo, foi coroado campeão australiano de GT ao volante de um R8 LMS GT3.

"Nos últimos 15 anos, tenho sido o representante mais orgulhoso da Audi Sport que se possa imaginar. Realizei o meu sonho de me tornar um piloto de competição numa das maiores marcas da história do desporto automóvel", afirmou Christopher Mies no Instagram. "Na maioria das vezes, nada é para sempre, e hoje é o dia em que disputo o meu último fim de semana de corrida como piloto da Audi Sport. Dentro de mim, ainda tenho alguns sonhos que quero realizar. Podem pensar que todo o sucesso que tivemos juntos foi tudo aquilo com que sempre sonhei, e é verdade! Tudo isso foi um sonho. Mas sinto que ainda não terminei, ainda tenho fome e ainda tenho alguns objectivos. É por isso que decidi aceitar um novo desafio e cumprir esses objectivos. Terminar a carreira com a Audi Sport no país pelo qual me apaixonei assim que toquei no chão e para onde a Audi me enviou quando era um miúdo para ganhar as 12 Horas de Bathurst duas vezes e o Campeonato Australiano de GT é um sonho tornado realidade para mim."

O novo empregador de Christopher Mies será anunciado oficialmente nas próximas semanas. No entanto, Mies já realizou vários testes de condução para ele nas últimas semanas.